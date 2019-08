Porsche spendiert den 718 Cayman und Spyder einen Vier-Liter-Sechs-Zylinder-Saugmotor, der gehörig Dampf macht. Marc Schonckert hörte die Musik irgendwo in Schottland.

Emotion, Begeisterung, Fahrspaß und Hochleistung sind die wohl meistgebrauchten Vokabeln in der Erfahrung eines neuen Porsche. Bei den 718 Spyder und 718 Cayman GT4 mussten wir sie gleich zweimal bemühen, obwohl der offene 718 Spyder und der 718 Cayman GT4 mit festem Dach die technisch identische Basis haben, ein perfekt ausbalanciertes Mittelmotorkonzept mit neu entwickeltem Vier-Liter-Sechs-Sylinder-Saugmotor samt manuellem Sechs-Gang-Schaltgetriebe.

Einstieg in die GT-Straßenmodelle

Laut Porsche stellt der GT4 den Einstieg in die GT-Straßenmodelle von Porsche dar, der Spyder bietet Kurvenspaß und temperamentvolles Fahrerlebnis auf offener Straße. Beide setzen auf eine hoch effiziente Aerodynamik, ein vollwertiges GT-Fahrwerk und kraftvoll zupackende Bremsen. Das Boxer-Triebwerk leistet in beiden Modellen 309 kW /420 PS. Das maximale Drehmoment von 420 Newtonmetern steht von 5.000 bis 6.800/min zur Verfügung. Die handgeschalteten Sportwagen laufen über 300 km/h: Der 718 Spyder kommt auf 301 km/h, der 718 Cayman GT4 auf 304 km/h. Beide Modelle beschleunigen in 4,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Das hochperformante GT-Fahrwerk des 718 Cayman GT4 findet sich diesmal auch im 718 Spyder wieder, mit verfeinerten Leichtbau-Federbein-Vorder-und Hinterachsen aus dem Rennsport, mit PASM-Dämpfungssystem (Porsche Active Suspension Management) mit 30-Millimeter-Tieferlegung für einen niedrigeren Schwerpunkt. Speziell für den Rundstreckeneinsatz ausgelegt, heißt es und mit Porsche Torque Vectoring (PTV) mit mechanischer Hinterachs-Quersperre, was die Längs- und Querdynamik, die Kurven-Performance und den Fahrspaß zusätzlich verbessert.

Damit aus Fahrspaß kein traumatisches Erlebnis wird, gibt es eine Hochleistungs-Bremsanlage mit großen Aluminium-Monoblock-Festsattelbremsen, optional steht auch die Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) zur Wahl. Auch der 718 Spyder rollt nun auf speziell von Porsche abgestimmten UHP-Reifen (Ultra-High-Performance).

Ein Erlebnis

Den 718 Cayman GT4 fuhren wir auf dem Circuit von Knockhill, Schottlands einziger Rennstrecke im Norden von Dunfermline. Der hügelige Kurs ist knapp 2 km lang, hat einige blinde Kurven und offenbarte die vorbildlichen Stärken des Cayman GT4 in Sachen Lenkpräzision, Bremsverhalten und Bremsstabilität sowie Antritts- und Durchzugsvermögen. Jede Runde war ein Erlebnis und eine Entschädigung für die Qualen, die man im täglichen Verkehr erleiden muss.

Wer einen Porsche auf der Rennstrecke fährt, kann es sich emotional leisten, die Fahrt auf offener Landstraße mit dem 718 Spyder entspannt und souverän zu genießen, von einigen etwas nachdrücklicheren Überholmanövern abgesehen, meine ich. Sein Verdeck lässt sich mit wenigen Handgriffen unter dem Heckdeckel verstauen, sein Heckspoiler fährt bei 120 km/h automatisch aus.

Dank des funktionalen Diffusors ist er das erste Modell der Boxster-Familie, das an der Hinterachse aerodynamischen Abtrieb erzeugt. Den Spyder fuhren wir in der Gegend südlich von Pittlochry, am Loch Tay entlang Richtung Stirling, an Drummond Castle und Kincardine Castle vorbei und den endlosen, von Steinmauern eingezäunten Weiden und Hügeln zwischen malerischen Dörfern und deren einladenden Pubs. Oma mit den Springerstiefeln hatte ich nicht dabei, also blieb es beim Sehen und der Absicht, irgendwann einmal später hier vorbeizuschauen.