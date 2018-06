In einem Interview mit dem Online-Magazin Reporter hat sich der LSAP-Fraktionschef Alex Bodry vom “blau-rot-grünen Projekt” distanziert. Vor den Wahlen am 14. Oktober würden die Unterschiede der drei Parteien (DP, LSAP, déi gréng) immer offensichtlicher werden. In der Gesellschaftspolitik habe die Regierung fast alles umgesetzt, was sie sich vor fünf Jahren vorgenommen habe und auch der Reformstau sei mittlerweile aufgelöst. Deswegen sieht Bodry keine Notwendigkeit mehr nach einer Fortführung der blau-rot-grünen Regierung.

Zwar haben die Parteien in letzter Zeit ihre Profile geschärft und sich wieder ihrer Wählerschaft gewidmet. Eine so deutliche Distanzierung von den Koalitionspartnern hat es von einem hohen Parteivertreter einer Regierungspartei aber bisher noch nicht gegeben.

“Erstaunliche Aussagen”

Laut den Umfragen wird die CSV die Wahlen im Oktober gewinnen. Die jetzigen Regierungsparteien könnten so viele Sitze verlieren, dass eine Koalition rechnerisch überhaupt nicht mehr möglich wäre. Dann würde sich die Frage des Koalitionspartners der Christsozialen aufdrängen. Die drei Regierungsparteien haben bereits in vorsichtigen Aussagen ihre Bereitschaft zu einer Koalition mit der CSV durchscheinen lassen.

So meinte der grüne Parteipräsident Christian Kmiotek auf einem Kongress im Januar, dass es neben den früheren Koalitionen CSV-DP und CSV-LSAP nun auch eine dritte (blau-rot-grün) und eine “vierte Option” (CSV-déi gréng) gebe. In der Hauptstadt hat nach den Gemeindewahlen eine CSV-DP-Koalition zusammengefunden.

Die erste Reaktion auf die Aussage von Bodry ließ nicht lange auf sich warten. Kaum war das Interview publiziert, schrieb der grüne Infrastruktur- und Transportminister François Bausch im Kurznachrichtendienst Twitter: “Erstaunliche Aussagen, die in letzter Zeit von verschiedenen politischen Vertretern im Zusammenhang mit dem 14. Oktober gemacht werden.”