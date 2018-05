Der Franzose Geoffroy Bazin wird ab dem 1. Juli Chef der BNP-Paribas-Gruppe in Luxemburg. Das teilte die Bank in einer Mitteilung am Freitag mit. Demnach wird Bazin zudem Vorsitzender des Executive Committee von BGL BNP Paribas und Mitglied des Verwaltungsrates.

Der 54-Jährige arbeitet seit 1988 bei BNP Paribas, zuletzt war er Chef des Schweizer Ablegers der Bank. Er löst den Luxemburger Carlo Thill ab.