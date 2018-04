Wer am Mittwoch mit dem Auto unterwegs ist, hält sich am besten noch genauer als sonst an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Denn am Mittwoch wartet ab sechs Uhr morgens ein wahres Gewitter an Blitzern quer durch Luxemburg und Europa.

Der sogenannte “Speed-Marathon” findet in 18 Ländern statt und soll Autofahrer europaweit für Geschwindigkeitsbegrenzungen sensibilisieren. Organisiert von “TISPOL”, dem European Traffic Police Network, wird am “Speed-Marathon” verstärkt kontrolliert. DIe Aktion dauert 24 Stunden, also bis zum Donnerstag.

Und auch die Luxemburger Polizei ist wieder mit Blitzern unterwegs: 2016 gab es 199 Verkehrskontrollen, 2017 183.