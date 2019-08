Bildungsminister Claude Meisch sieht derzeit keinen Bedarf, Kinderbetreuungseinrichtungen vor 6.30 Uhr morgens und nach 7 Uhr abends zu öffnen. Das geht aus seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des Piratenpartei-Abgeordneten Marc Goergen hervor.

Jede Kinderbetreuungseinrichtung – “Crèches”, Tagesstätten oder “Maisons relais” – hat laut Reglement die Möglichkeit, zwischen 5 Uhr morgens und 23 Uhr abends geöffnet zu sein. Einige Kitas hätten diese verlängerten Öffnungszeiten eine Zeit lang auch angeboten, erklärt Bildungsminister Claude Meisch (DP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Aber: Die Einrichtungen hätten dieses Angebot “wahrscheinlich” eingestellt, weil “die Nachfrage für einen Betreuungsplatz vor 6.30 Uhr und nach 19 Uhr nicht groß genug ist”.

Zahl der CSA-Beihilfeempfänger steigt kontinuierlich

Für Tageseltern sei via “Chèque-service accueil” (CSA) eine höhere finanzielle Beteiligung für die Nacht- und Wochenendbetreuung vorgesehen als für die Tagesbetreuung. Seit der Einführung dieser zusätzlichen staatlichen Beihilfe im Oktober 2017 steige die Zahl der Kinder, die für atypische Betreuungszeiten eingeschrieben seien.

Jedes Kind im Alter zwischen 0 und 12 Jahren, das in Luxemburg wohnt oder wenigstens einen Elternteil hat, der in Luxemburg arbeitet und EU-Bürger ist, hat ein Recht auf CSA. Insgesamt kommen, Stand Juni, in diesem Jahr rund 53.400 Kinder in den Genuss dieser Beihilfen, davon 2.243 Kinder von Grenzgängern. Das sind rund 5.000 mehr als noch Ende 2017. Im Übrigen haben laut Statec-Zahlen im Dezember 2018 insgesamt 57 Prozent aller in Luxemburg lebenden Kinder bis 12 Jahre vom CSA profitiert.

Die Zahl der in Luxemburg lebenden Kinder, welche die CSA-Beihilfe bekommen, steigt laut Meisch seit 30 Monaten konstant um etwa fünf Prozent pro Jahr an. Demnach läge diese Zahl im kommenden Jahr bei rund 56.000 und 2021 bei rund 58.800 Kindern.

Noch keine “Mini-crèche” zugelassen

Abschließend erklärt der Minister, dass eine Reihe Genehmigungsanträge für “Mini-crèches” gestellt worden seien, jedoch sei bisher noch keine zugelassen worden. Claude Meisch hatte diese Form der Kinderbetreuung im vergangenen Jahr vorgestellt. Hier können Tageseltern gemeinsam mit Erziehern bis zu maximal elf Kinder im Alter von 0 bis 12 sowie höchstens vier Babys im Alter von bis zu einem Jahr betreuen. Für “Mini-crèches” gelten dieselben Öffnungszeiten und Tarife wie für alle anderen Kinderbetreuungseinrichtungen.