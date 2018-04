Bei der vierten Ausgabe des Blitzermarathons hatte die Polizei Luxemburg am Mittwoch wieder so einiges zu tun: Insgesamt wurden landesweit 240 Kontrollen durchgeführt, wovon 211 den Fokus ganz auf die Geschwindigkeit legten. Bei den anderen handelt es sich zum Beispiel um Kontrollen der Fahrzeugpapiere oder des Schwerlastverkehrs.

Insgesamt wurden 202 gebührenpflichtige Verwarnungen (49 Euro) wegen zu schnellen Fahrens ausgestellt. 80 weitere fielen teurer aus: Hier wurden 145 Euro fällig – und zwei Führerscheinpunkte wurden auch noch “einkassiert”.

15 Mal musste die Polizei sogar Protokolle gegen Verkehrsteilnehmer erstellen. Sie hatten die höchstzulässige Geschwindigkeit um mehr als 50 Prozent überschritten oder waren mindestens 20 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.

Außerdem bestraften die Polizisten in elf Fällen die Fahrer wegen anderer Verstöße gegen den “Code de la route”. Dabei ging es unter anderem ums Fahren unter Alkoholeinfluss. Denn der erste angetrunkene Fahrer ging der Polizei schon um 8.30 Uhr ins Netz. Neben dem Alkohol war besonders das Handy ein Problem. Mehrmals kam es vor, dass dreiste Autofahrer mit dem Handy am Ohr am Kontrollposten vorbeifuhren und sich dann später wunderten, wenn sie am Ende doch von einer Patrouille in Empfang genommen wurden.

Freudig ist allerdings, dass die Polizei nur einen einzigen Führerschein wegen zu schnellen Fahrens beschlagnahmen musste – und das bei ihrem Einsatz in Hesperingen.