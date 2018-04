Auf insgesamt 54 Seiten geht die Polizeidirektion in ihrem Tätigkeitsbericht von 2017 detailliert auf alle Verbrechen ein, die in Luxemburg gemeldet wurden. Insgesamt hat die Polizei vergangenes Jahr 36.721 Straftaten registriert.

Auch wenn sich die internationale Sicherheitslage im letzten Jahr verschlechtert habe und die Polizeireform angelaufen sei, spricht die Polizeidirektion bei der Verbrechensbekämpfung von “korrekter” Arbeit. Man werde jedoch auch in Zukunft wachsam sein, um unter anderem bei der Internetkriminalität sowie potenziellen Terrorattacken die notwendigen Maßnahmen einleiten zu können. Vergangenes Jahr wurden 1.816 Straftaten weniger als noch 2016 registriert, was einen Rückgang von 4,7 Prozent zu 2016 darstellt. 2017 wurden ein Mord sowie ein Totschlag verübt. In 74 Fällen hatte jedoch eine Partei versucht, ihr Gegenüber zu töten. 2016 lautete die Bilanz vier Morde und ein Totschlag.

Im Vergleich zu 2016 (2.028) zogen die Beamten vergangenes Jahr (1.791) zudem weniger Führerscheine ein. In 1.517 Fällen musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben, weil er zu viel Alkohol getrunken hatte. Deutlich zugenommen haben hingegen die Straftaten, die sich um Fahrzeuge drehen. So wurden voriges Jahr 288 Fahrzeuge gestohlen. 37 weitere Male misslang der Versuch, ein Auto zu entwenden. Die Beamten konnten 152 Fahrzeuge innerhalb von drei Tagen nach der Tat wieder ausfindig machen.

61 verletzte Polizisten

Rund 56,6 Prozent aller gestohlenen Fahrzeuge wurden auf Luxemburger Territorium wiedergefunden. In einem Fall kam es zum “Homejacking”, wobei Diebe die Hausbewohner bedrohten und die Herausgabe der Autoschlüssel forderten. Auch andere Fortbewegungsmittel wie z.B. das Fahrrad sind bei Dieben sehr begehrt. 2017 wechselten 256 Fahrräder ungewollt ihren Besitzer. 3.465 Mal brachen Einbrecher in Wohnungen oder Häuser ein. 454 Diebstähle wurden unter Anwendung von Gewalt durchgeführt. In 50 Fällen waren die Täter bewaffnet. 2016 hatte die Polizei 459 Fälle registriert.

Seit 2005 wurde in Luxemburg keine Bank bzw. Geldtransporter mehr überfallen, wie im Polizei-Jahresbericht hervorgehoben wird. Allerdings wurden vergangenes Jahr acht Geschäfte und drei Tankstellen von Dieben ins Visier genommen. Die Zahlen bei sexueller Gewalt sind im Vergleich zu 2016 ebenfalls rückläufig. 84 Vergewaltigungen wurden den Beamten vergangenes Jahr gemeldet. 36,4 Prozent der insgesamt 23.911 identifizierten Täter besaßen die luxemburgische Nationalität. Am 1. Januar 2017 waren 2.341 Menschen bei der Polizei angestellt. Vergangenes Jahr wurden 61 von ihnen im Einsatz verletzt. Den Beamten stehen 865 Fahrzeuge zur Verfügung, dazu zählen auch zwei Boote.

AH