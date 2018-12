Am letzten BGL-Ligue-Spieltag 2018 zeigten sich die Stürmer zweier Europapokal-Kandidaten in Höchstform und haben für Wirbel an der Tabellenspitze gesorgt. Zwar wurde die Escher Jeunesse bereits am zwölften Spieltag zum Herbstmeister gekrönt, doch die bittere 0:5-Niederlage gegen Niederkorn dürfte trotzdem ein herber Nackenschlag vor dem Pokalachtelfinale (in Ettelbrück) sein. Die Gelb-Schwarzen gingen durch Karapetian in Führung, Bastos und wieder “Kara” legten noch vor der Pause nach. De Almeida erhöhte später auf 4:0, der Endstand lautet 5:0.

Einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat auch die von Jeff Strasser trainierte Escher Fola, die gegen den Europapokalaspiranten Déifferdeng 03 bereits nach 20 Minuten durch zwei Bensi-Treffer in Führung gehen konnte. In der 88. legte der derzeit erfolgreichste Stürmer der Liga, Hadji, zum 3:0-Endstand nach. Es war sein bislang zwölftes Saisontor.

Düdelingen geht früh in Führung

Beim Meister aus Düdelingen war die Birne ebenfalls früh geschält: Ibrahimovic (8.) besorgte die F91-Führung, Mélisse erhöhte vor der Pause auf 2:0, in der 48. traf Ibrahimovic zum zwischenzeitlichen 3:0 und später zum 4:1-Endstand.

Am nächsten Wochenende kommt es nun zu einem echten Höhepunkt in der Coupe de Luxembourg: F91 empfängt die Fola um 15.00 Uhr.

In der Tabelle rückte das Feld durch die Jeunesse-Niederlage wieder näher zusammen: Fola geht mit einem Rückstand von nur noch zwei Punkten (27 Punkte) auf den Stadtrivalen Jeunesse (29 Punkte) in die Winterpause, dahinter lauert weiterhin F91 (26 Punkte). Ein gutes Geschäft macht auch die Progrès-Elf, die mit 25 Punkten auf Platz vier überwintert.

Bewegung und Tore gab es auch im Tabellenkeller: Rümelingen ging beim RFCU Lëtzebuerg durch Sahin in Führung und verließ zwischenzeitlich den letzten Tabellenplatz, doch Agouazi glich aus. Der Endstand lautete 2:2. RM Hamm Benfica bleibt nach dem 2:2 gegen die USM Vorletzter. Strassen überraschte Rosport: Ein Jager-Doppelpack und ein Sully-Tor fielen vor dem 4:0 durch Ruppert, Ettelbrück spielte gegen UT Petingen 1:1.