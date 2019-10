Es ist eine kleine Premiere: Anders als in den vergangenen Jahren hält Premierminister Xavier Bettel seine Rede zur Lage der Nation im Herbst statt im Frühjahr. Die großen Themen des DP-Politikers: Klima, Datenschutz und Staatsfinanzen.

Im Vorfeld wurde schon darüber spekuliert, dass die Rede, die Premierminister Xavier Bettel (DP) am Dienstagnachmittag im Parlament halten wird, drei Schwerpunkte haben wird: Klima, Datenschutz und Staatsfinanzen. Aber vorher stand noch ein anderer Punkt an der Tagesordnung: die Vereidigung der für Roberto Traversini („déi gréng“) nachgerückten Grünen-Abgeordneten Semiray Ahmedova.

Dann ging Bettel zur Sache. „Wer heute noch daran zweifelt, dass der Klimawandel die Herausforderung unserer Zeit ist, verkennt die Realität“, sagte Bettel. Jedoch sei es nicht zu spät, etwas zu ändern. Die im Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplans („Plan national intégré en matière d’énergie et de climat“ – PNEC) festgehaltene Reduktion des CO2-Ausstoßes bis 2030 um 50 bis 55 Prozent gegenüber 2005 bekräftige der DP-Politiker. Auch dass der Anteil an erneuerbaren Energien bis 2030 zwischen 23 und 25 Prozent liegen soll, unterstrich Bettel. Klima- und Umweltschutzverbände hatten zuletzt bemängelt, dass es noch an konkreten Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele fehle.

Die Regierung begrüße die zahlreichen privaten Initiativen, in erneuerbare Energien zu investieren, sagte Bettel. In Zukunft sollen auch neue Bürogebäude energieeffizienter sein.

Ohne die anderen geht es nicht

Neben Energieeffizienz („Déi bescht Energie ass déi, déi mer guer net musse produzéieren“) setze seine Regierung in den kommenden Jahren allerdings auch auf den öffentlichen Transport, kündigte Bettel an. Dann stellte er fest: „Die Zukunft hängt nicht allein von uns ab. Es geht nicht ohne China, die USA, Indien und die Länder, in denen sich die Wirtschaft erst entwickelt.“ Deshalb will Luxemburg in den kommenden fünf Jahren 200 Millionen Euro für die Länder freimachen, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind – und den jährlichen Beitrag am Klimafonds verdoppeln.

Vor diesem Hintergrund ging der Premier auch konkret auf das Google-Datenzentrum ein, das auf 20 Hektar Land in Bissen entstehen soll. Man sei sich der Auswirkungen auf die Umwelt bewusst, erklärte der Premier. Ausschlaggebend seien insbesondere die Aussicht auf neue Arbeitsplätze und die Auswirkungen auf den Sektor der neuen Technologien in Luxemburg gewesen

Die Regierung arbeite an einem umfangreichen Klimagesetz, um auch kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft bieten zu können.

Vorbereitungen für No-Deal-Brexit

Angesichts des nahenden Brexits betonte Bettel, dass Luxemburg bestens vorbereitet sein werde. Er bedauere den Ausgang des britischen Referendums nach wie vor. Es gebe keine Gewinner und die Auswirkungen eines harten Brexits seien schwer voraussehbar. Luxemburg habe keine bilateralen Verhandlungen geführt, jedoch Vorkehrungen für die hierzulande lebenden Briten getroffen.

Im Falle eines harten Brexits hätten die britischen “Expats” ein Jahr Zeit, um sich eine gültige Aufenthaltsgenehmigung zu beschaffen. Im Finanz- und Versicherungsbereich sei den britischen Akteuren eine Übergangsfrist von 21 Monaten gewährt worden, während der sie weiterhin auf dem Finanzplatz Luxemburg aktiv bleiben können.

„Wir haben die Hoffnung auf einen Brexit-Deal nicht aufgegeben“, beteurte Bettel. „Die Anstrengungen der nächsten Wochen und Tage gehen aber dahin, das Land bestmöglich auf einen No-Deal-Brexit vorzubereiten.“

Positive finanzielle Perspektive

Beim Zentralstaat wurde 2018 erstmals seit zehn Jahren ein Überschuss erwirtschaftet, sagte Bettel. Die Tendenz für dieses Jahr ist ebenfalls positiv: Im Juni konnte die Staatskasse einen Überschuss von 869 Millionen Euro verbuchen. Die Einnahmen liegen bei 1,2 Milliarden Euro über denen des ersten Semesters 2018. Das entspreche einem Plus von 13,4 Prozent.

Die außerordentliche demografische Entwicklung Luxemburgs erfordere jedoch auch weiterhin ein hohes Investitionsniveau. Dieses soll laut Bettel mit 2,6 Milliarden Euro gesichert werden. Aber: Nächstes Jahr könnte die Staatsverschuldung unter 20 Prozent fallen, prognostizierte Bettel. Rentenkasse und „Fonds de compensation“ hätten mit 19 Milliarden Euro ebenfalls gute Reserven.

Datenbank-Affäre

Auch die Datenschutzaffäre, die den politischen Sommer in Luxemburg bestimmt hatte, fand in der Rede des Premierministers Platz. Der Minister für Innere Sicherheit habe dazu die Datenschutzkommission um ein Gutachten gebeten – das liege jetzt vor. Demnach hätten die Datenbanken der Polizei eine legale Basis. Gleichzeitig sei festgestellt worden, dass nachgebessert werden müsse, um den Umgang „konform“ zu machen. „Es gibt Nachholbedarf, zum Beispiel, was die Garantien beim Datenschutz für Minderjährige betrifft“, sagte Bettel.

Auch die sogenannte „Ju-cha“-Datei werde noch einmal genauestens untersucht. Besonders der Zugang zur Datei und die Speicherdauer der in ihr gesicherten Informationen würden den neuen Datenschutzgesetzen angepasst. Alle Mitarbeiter der Justiz wurden in der Zwischenzeit noch einmal eingehend „sensibilisiert“, sagte der Premier. Bettel schlug des Weiteren vor, dass die Datenschutzkommission eine Bestandsaufnahme zur momentanen Situation machen und auf etwaige Mängel hinweisen soll.

Wenig zu Steuerreform und Wohnungssektor

Die aktuelle Preisentwicklung im Wohnungsbau handelte Bettel nur in einem Absatz ab – genauso wie Details zu einer neuen Steuerreform. Deren Umsetzung soll allerdings noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Laut dem Premier soll eine progressive Individualbesteuerung eingeführt und die Grundsteuer geändert werden, um der Preisentwicklung in diesem Bereich entgegenwirken zu können.

Bettel fand zu guter Letzt auch ermutigende Worte für den ehemaligen Justizminister Felix Braz, der wegen einer schweren Erkrankung aus der Regierung ausscheiden musste.