Premierminister Xavier Bettel ging in seiner Rede vor den Vereinten Nationen auf viele verschiedene Themen ein. Auch auf die Mobilisierung der Jugend gegen die Klimakrise. Er betonte, dass Luxemburg sich Ziele gesetzt hat, seine Emissionen um die Hälfte zu senken und weitere Investitionen in erneuerbaren Energien zu tätigen. Auch der kostenlose öffentliche Transport sei eine solche Maßnahme. Ein Prozent des Luxemburger Bruttosozialprodukt soll in Entwicklungsländer fließen, um deren Bemühungen gegen den Klimawandel zu unterstützen.

Probleme sieht der Premier im Nahen Osten. Die EU würde sich dafür einsetzen, dass sich die Situation zwischen dem Iran und den USA nicht weiter verschlimmere. Man müsse zudem dafür sorgen, dass sich die Situation der Menschen in Afrika verbessere.

Er ging auch auf die Schrecken des Zweiten Weltkriegs ein. Er stellt sich die Frage, ob die Menschheit nichts daraus gelernt habe. Für ihn war ein Besuch in Auschwitz besonders prägend. Die Nazis haben Juden, behinderte Menschen, Homosexuelle, Roma und Sinti ermordet. Und nun sehe man, wie solche Ideologien wieder aufkommen würden.

Für Bettel ist Abtreibung eine Entscheidung der Frau, in der sich der Staat nicht einmischen dürfe. Auch seine Einstellung zur Homosexualität hat der Luxemburger Premier erklärt. Homosexualität sei keine Wahl, die man treffen können, sehr wohl aber Homophobie. Deshalb dürfen Staaten Homophobie nicht zulassen.