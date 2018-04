Premierminister Xavier Bettel und Familienministerin Corinne Cahen teilen sich das Rampenlicht auf der DP-Wahlliste im Bezirk Zentrum. Das teilt die Partei am Dienstagabend in einem Presseschreiben mit. Die DP möchte sich im Zentrum mit 11 Frauen und 10 Männern zur Wahl stellen. Die Liste muss am 3. Mai noch angenommen werden.

Die komplette Liste: