Die Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen. Das hat Regierungsbilder Xavier Bettel am Mittwoch der Presse mitgeteilt. In allen Punkten bestehe Einigkeit. Die letzten Ressorts sollen noch am Mittwochabend verteilt werden.

Bis Donnerstagmorgen werden die Parteigremien über den Inhalt des Koalitionsvertrags informiert. Zudem kündigt Bettel eine Presskonferenz für Donnerstag an, um Inhalte und Ressortverteilung zu präsentieren. Über den Koalitionsvertrag müssen die Parteien noch intern abstimmen. Die jeweiligen Abstimmungen sind für nächste Woche geplant.