Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel (DP) kommt Familienministerin Corinne Cahens (DP) Bitte nach, den Ethikrat der Regierung einzuberufen. Das berichtet das Luxemburger Wort am Freitag, 22. November. Cahen hatte den Premier selbst am 11. November um die Einberufung gebeten, nachdem eine E-Mail von ihr landesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. In dieser hatte die Ministerin unter Verwendung ihrer offiziellen Regierungsadresse das Verhalten des hauptstädtischen Geschäftsverbandes (UCVL) gerügt.

Die Christlich-Soziale Jugend (CSJ), die Jugendorganisation der oppositionellen CSV, hatte die E-Mail in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Fall wirft die Frage auf, inwieweit amtierende Politiker sich in geschäftliche Belange einmischen dürfen – insbesondere, wenn sie selbst involviert sind. Cahen gehört ein Schuhgeschäft im Luxemburger Bahnhofsviertel, das von dem Geschäftsverband vertreten wird. Sie selbst war vor ihrem Mandat als Ministerin Präsidentin des UCVL.



Der dreiköpfige Ethikrat, bestehend aus den ehemaligen Politikerinnen Marie-Josée Jacobs (CSV), Colette Flesch (DP) und dem ehemaligen Richter Romain Schintgen, wird sich nun mit der Frage befassen, ob Cahens Intervention mit dem Deontologiekodex der Regierung vereinbar ist. Die Regierung Bettel hat sich 2014 den Kodex selbst gegeben. Er gibt Hinweise für den Umgang von Politikern mit Wirtschaftsvertretern und ausländischen Würdenträgern.