Premierminister Xavier Bettel hat am Freitag die Übergangsräumlichkeiten des Resistenzmuseums in Esch/Alzette eröffnet. Während der Renovierung und des Ausbaus wird das Nationale Resistenzmuseum seine Kollektion im ehemaligen Friedensgericht am Brillplatz ausstellen. Wenn der Ausbau in voraussichtlich zweieinhalb Jahren abgeschlossen ist, wird das Museum wieder umziehen – und das Übergangsmuseum geschlossen.

Das Resistenzmuseum ist über 60 Jahre alt und es ist mittlerweile über 20 Jahre her, dass erstmals über eine Vergrößerung nachgedacht wurde. Die Ausstellung ist den luxemburgischen Widerstandskämpfern in der Zeit der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs gewidmet.