In einer Kneipe kam es am Samstagabend in Ettelbrück zu einem Streit zwischen einem alkoholisierten Gast und dem Lokalbetreiber. Der Wirt forderte den Mann auf, die Kneipe zu verlasssen – er hatte Hausverbot in dem Lokal.

Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn zur Dienststelle. Die Staatsanwaltschaft entschied, die Person zu verhaften und sie dem Untersuchungsrichter vorführen zu lassen.