Bei systematischen Alkoholkontrollen in Steinfort und auf der N13 sind gestern Abend verhältnismäßig wenige Fahrer aufgefallen: In Steinfort musste zwei von 148 kontrollierten Fahrern eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt werden.

An der N13 wurden 137 Fahrer kontrolliert. Hier wurden vier Anzeigen erstellt und eine gebührenpflichtige Verwarnung.

Etliche betrunkene Autofahrer haben aber anderswo von sich aus auf sich aufmerksam gemacht. Die Polizei meldet jedenfalls viele entsprechende Einsätze:

“1.) Gegen 18 Uhr wurde ein Fahrer beobachtet, wie er mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer stieß und seine Fahrt fortsetzte. Der Fahrer konnte kurze Zeit später ermittelt und angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und sein Führerschein wurde eingezogen.

2.) Ein weiterer Fahrer wurde gegen 19.40 Uhr in Petingen infolge gefährlichen Fahrens kontrolliert. Auch er war alkoholisiert und sein Führerschein wurde eingezogen.

3.) Auf der N20 verlor eine Fahrerin gegen 22.30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete im Straßengraben.

4.) Ein weiteres Fahrzeug wurde gegen 1.30 Uhr auf der A13 infolge einer Schlangenlinienfahrt kontrolliert. Auch hier wurde der Führerschein wegen Alkohols am Steuer eingezogen.

5.) Zu einem Unfall kam es gegen 1.40 Uhr in Beles, wo ein alkoholisierter Fahrer mit seinem Wagen gegen ein ordnungsgemäß stationiertes Fahrzeug stieß.

6.) Gegen 1.40 Uhr wurde ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug in Esch/Alzette gesichtet. Der Fahrer wurde kontrolliert. Er stand unter Alkoholeinfluss.

7.) Kurz nach 4 Uhr stieß ein Fahrer mit seinem Wagen gegen einen Pfosten. Auch der Führerschein dieses Fahrers wurde aufgrund von Alkohol am Steuer eingezogen.

8.) Gegen 4 Uhr stoppte die Polizei in Esch/Alzette ein Auto, das trotz kaputter Stoßstange und kaputten Vorderreifens gesteuert wurde. Auch hier wurde der Führerschein des Fahrers eingezogen.

9.) Ein weiterer Führerschein wurde kurz nach 5 Uhr in Esch/Alzette wegen Trunkenheit am Steuer und infolge eines Unfalls eingezogen.

10.) Zwei weitere Führerscheine wurden gegen 2.15 Uhr in Wiltz und 2.40 in Wasserbillig eingezogen.”

Fahrer will gerne auf Radweg parken

Ein Autofahrer scheint angesichts der Polizei zur Erkenntnis gelangt zu sein, es sei ratsam, nachweisbar lieber gerade kein Auto zu fahren:

“Im Rahmen einer Kontrolle gegen 22.30 Uhr in der rue de Mühlenbach in Luxemburg stoppte ein Fahrzeug in der Nähe des Kontrollpunktes. Der Fahrer fragte die Beamten, ob er seinen Wagen dort abstellen könnte”, meldet die Polizei.

Da es sich bei “dort” allerdings um einen Fahrradweg handelte, “wurde ihm dies untersagt”. Sein Auto stehen lassen durfte er nach dem positiven Alkoholtest dann aber doch. Und seinen Führerschein dalassen.