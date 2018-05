Zwei Betrüger haben am vergangenen Freitag eine besonders perfide Masche angewandt, um eine ältere Dame in Esch/Alzette zu beklauen. Um 8.20 Uhr klingelte einer der Männer an der Tür der Frau. Er gab sich als Gemeindemitarbeiter aus, der den Wasserzähler überprüfen wollte. Die Frau ließ ihn rein und ging mit ihm in den Keller.

Kurze Zeit später stand plötzlich ein zweiter Mann im Keller. Dieser gab sich als Polizist aus – und meinte, dass er gekommen sei, um den ersten Mann zu festzunehmen. Der sei nämlich gar kein Gemeindearbeiter, sondern ein Betrüger, der es auf die Wertgegenstände abgesehen habe.

Die beiden ließen den Ganoven im Keller, um zu überprüfen, ob noch alle Habseligkeiten der Frau im Haus sind. Die Dame führte den falschen Polizisten auch zu ihrem Tresor. Als sie diesen geöffnet und geleert vorfand, wurde sie misstrauisch. Die beiden Betrüger schnappten sich das Diebesgut und flohen.