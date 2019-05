Das FLF-Verbandsgericht hatte sich in den vergangenen Tagen mit einer unbequemen Angelegenheit beschäftigen müssen. Im Raum stand ein Bestechungsversuch, der sich vor der Ehrenpromotions-Begegnung zwischen Mühlenbach und Rodange (am 14. April) zugetragen hat. Dem Torwart der Gästemannschaft, Joao Machado, war Geld für eine Spielmanipulation angeboten worden. Bis Freitag war ungeklärt, was tatsächlich an diesem Nachmittag passiert ist.

Sperren und Geldstrafen

Das Urteil des Fußballverbandes macht allerdings deutlich, was sich tatsächlich abgespielt hat: Das Mühlenbacher Vereinsmitglied Behjur Dragulovcanin wurde nämlich schuldig gesprochen. Er hat demnach versucht, die Partie zu manipulieren. Er wurde für drei Jahre komplett aus dem Verkehr gezogen. Zudem muss der Verein aus der zweiten Liga eine Geldstrafe von 1.500 Euro für dieses unrühmliche Angebot zahlen. Dragulovcanin hatte sich vor der Partie mit Machado unterhalten. Der Torhüter hatte mehrfach erklärt, dass er die Person nicht gekannt habe.

Gleichzeitig wurde auch der Fall von Toni Nezi de Oliveira geklärt. Der freiwillige Helfer, der eine Lizenz in Rodange besitzt, muss wegen seiner Kurznachricht 250 Euro zahlen und wurde bis zum 3. Juli dieses Jahres gesperrt. Er hatte in einer Textnachricht an den Mühlenbacher Rachid Boulahfari rassistische Äußerungen gemacht. Gleichzeitig ist der Bestechungsvorwurf erst durch diese SMS aufgeflogen.