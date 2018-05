Bei Schüssen in einer High School in der Nähe von Houston im US-Bundesstaat Texas sind nach US-Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Der Sender CNN sprach unter Berufung auf eine Polizeiquelle von “mehreren Toten”. Lokale Medien in Texas berichteten von mindestens acht Toten. Ein Schütze sei in Haft, ein zweiter sei festgenommen worden, gab Polizeichef Ed Gonzalez via Twitter bekannt.

Student Damon Rabon describes shooting scene: “The teacher actually ran and pulled the fire alarm because we had no service to call 911 to let anyone know there was a shooter because our wing is completely almost separate from the rest of the school.” https://t.co/oqRZUFvJK4 pic.twitter.com/J3CMPTQ5uH — CBS News (@CBSNews) 18. Mai 2018

Sheriff says 8-10 people dead in Santa Fe, Texas high school shooting, number still fluid. https://t.co/6fsliQA0Xu pic.twitter.com/xAe9DdbVX5 — Dan Linden (@DanLinden) 18. Mai 2018

US-Präsident Donald Trump ließ sich informieren. “Es sieht nicht gut aus”, schrieb er auf Twitter.

Weiterhin entlädt sich viel Wut im Netz. Ein Twitter-User fragt etwa: “Wann hören wir auf, es zuzulassen, dass Kinder wie verdammte Tiere abgeschlachtet werden, nur um den Zugang zum NRA-Blutgeld zu schützen?”

World: “What time is it?” US: “It appears to be fucking Thoughts and Prayers O’Clock. Again.” World: “When will it be Stop Allowing Children To Be Slaughtered Like Fucking Animals Just To Protect Access To NRA Blood Money O’Clock?” US: “Ssshhh. Thoughts. Prayers.”#SantaFe — Tea Spiller 🏳️‍🌈 (@SpillerOfTea) 18. Mai 2018

Auf seiner Website informierte die Schulbehörde über den “Lockdown”, also die Isolierung der Schüler, die anschließend an einen sicheren Ort gebracht wurden.