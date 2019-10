Wie RTL am Samstagvormittag (26.10.) meldet, ist es in der Gemeinde Nörtringen (Näertrech, Kanton Wolz, 330 Einwohner) in den frühen Morgenstunden zu einer Schießerei gekommen.

Eine Person soll demnach schwer verletzt sein. Eine Quelle wird nicht genannt, allerdings soll bereits ein Vertreter der Diekircher Staatsanwaltschaft vor Ort sein.

Der Verkehrs-Informationsdienst des ACL hat um kurz vor 9 Uhr zwischen Derenbach und Nörtringen eine Vollsperrung aufgrund eines Polizeieinsatzes gemeldet.

Vertreter der Polizei oder der Staatsanwaltschaft waren bislang (11:35 Uhr) für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.