Er ist der erste Spieler der 2000er Generation, der im luxemburgischen Basketball den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Am 8. Oktober 2016, im Alter von gerade einmal 16 Jahren, gab Ben Kovac sein Debüt in der Total League, der höchsten einheimischen Liga. In den folgenden zwei Jahren hat es der inzwischen 18-Jährige bei seinem Heimatverein, dem Basket Esch, bis in die Startfünf geschafft und gilt nicht umsonst als eines der größten Talente des nationalen Basketballs.

Das Talent für die Sportart mit dem orangefarbenen Ball wurde Ben bereits in die Wiege gelegt. Mutter Dana, die 2012 an einer schweren Krankheit verstorben ist, war selbst Profispielerin und prägte die goldene Escher Ära, als die Damenmannschaft des Basket Esch ab 2006 drei Meistertitel in Folge gewinnen konnte. Mit dabei war immer auch Ben, der in den ...