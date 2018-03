Wieder einmal steht die Steuerpolitik Luxemburgs im Vordergrund der belgischen Berichterstattung. Bereits am Dienstag haben die Zeitungen Le Soir et De Tijd Luxemburg als Finanzparadies bezeichnet, weil mehrere Milliarden belgischen Kapitals in Luxemburger Briefkastenfirmen abgelegt worden seien, um den belgischen Fiskus zu umgehen.

Am Mittwoch beschäftigen sich beide Zeitungen mit den Steuertricks der christlichen Gewerkschaft ACV-CSC. Diese beteilige sich an dem Investitionsfonds Rural Impulse Fund II, der Mikrokreditprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstütze. Allerdings würde das Geld bevor es seine Empfänger erreicht, über Mauritius oder Luxemburg geleitet. Zwei Länder mit einem angepassten Steuersystem, wie die Zeitungen schreiben.