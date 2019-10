„D’Pabeieren, wann ech gelift“ könnte es bald bei den Kontrollen in Belgien heißen. Wie die belgische Tageszeitung La Meuse berichtet, sollen Beamte, die in der Grenzregion zu Luxemburg arbeiten, bald die Möglichkeit erhalten einen Luxemburgisch-Kurs zu absolvieren. Die Idee dazu hatte der Abteilungsleiter der Polizei in Arlon, Michaël Collini.

Das belgische Innenministerium habe den Vorstoß gebilligt und schon bald sollen die Kurse auf freiwilliger Basis absolviert werden können. Dazu sucht die belgische Polizei aktuell einen Luxemburgisch-Lehrer.

Grund für das Projekt sei die Förderung der Integration. In der an Luxemburg grenzenden Region würden viele Menschen leben, die aus Luxemburg kommen, argumentiert Collini im Gespräch mit La Meuse. Außerdem sei das Luxemburgische sowohl in der Wallonie als auch in der Attert-Region weit verbreitet. Beamten, die nicht aus der Gegend stammen, könnte so die Integration erleichtert werden.

Collini geht außerdem von einem weiteren Vorteil für die Polizeiarbeit aus: Die zusätzlichen Sprachkenntnisse könnten dazu führen, dass die belgischen Beamten besser mit ihren Luxemburger Kollegen zusammenarbeiten und auch auf der luxemburgischen Seite der Grenze aktiv werden. Gegenüber L’essentiel sagt Collini, es haben sich schon mehr als ein Dutzend Freiwillige für den Sprachkurs gemeldet.