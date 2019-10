Am Mittwoch (16.10.) fand im Rahmen des Staatsbesuchs des belgischen Königspaars ein Symposium mit dem Titel “Belgium and Luxembourg, a collaborative journey addressing future space challenges” statt. Thema war die gemeinsame wirtschaftliche Nutzung des Weltraums. Das Motto der Belgier heißt: “L’union fait la force” (gemeinsam sind wir stark). In diesem Sinn will das Land verstärkt mit Luxemburg zusammenarbeiten.

Ein rezenter Bericht von Morgan Stanley schätzt, dass der Umsatz, der durch Weltraumaktivitäten generiert wird, von augenblicklich 350 Milliarden Dollar auf 1.100 Milliarden im Jahr 2040 steigen wird. Luxemburg will sich gemeinsam mit seinen Partnern, darunter Belgien, auf diesem Markt positionieren. In diesem Zusammenhang wurden bereits hohe Investitionen getätigt. Elio Di Rupo, der Regierungschef der Region Wallonien, erinnerte daran, dass Luxemburg und Belgien bei der Pro-Kopf-Investition in der Weltraumtechnologie weltweit auf den Plätzen eins und zwei liegen. Beide Länder beteiligen sich zudem an mehreren internationalen Weltraumprojekten.

Ein Meilenstein bei den Bestrebungen, den Weltraum wirtschaftlich zu nutzen, stellt sicherlich die gemeinsame Erklärung dar, die am 23. Januar von beiden Ländern unterzeichnet wurde. Zusammen mit einem halben Dutzend Partner soll ein verbindlicher juristischer Rahmen für das “Space Mining” geschaffen werden. Nach China, Japan, Portugal, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Tschechischen Republik wurde Belgien das siebte Land, das mit Luxemburg im Sektor der Weltraumressourcen zusammenarbeiten wird.

Immer mehr Interessenten

Der Weltraum interessiert unsere belgischen Nachbarn schon seit geraumer Zeit. Auf föderalem Plan kümmert sich Belspo um die wissenschaftliche Erschließung des Alls. Im Laufe der Zeit kamen mehrere regionale Akteure in Belgien hinzu, besonders in Wallonien. Inzwischen sind es laut Di Rupo bereits 44. Eine wichtige Rolle in dieser Entwicklung spielt die “Agence wallonne à l’exploitation et aux investissements étrangers Wallonie – Bruxelles international”.

Das vor kurzem entdeckte Trappist-System und ein Teil des Sonnensystems im Vergleich

Wallonien besitzt zudem seit etwa 50 Jahren durch die Raumfahrtstation der “Agence spatiale européenne” (ESA) in Redu, inzwischen auf den Namen European Space Security and Education Center (ESEC) umgetauft, eine große Erfahrung in Weltraumfragen. Die Anlage hat seit ihrer Einweihung im Jahre 1968 ihren Aktivitätsbereich stetig erweitert. Zahlreiche Start-ups, die im Bereich der Weltraumforschung aktiv sind, haben inzwischen ihren Sitz auf dem Gelände. Redu arbeitet eng mit der Luxemburger SES zusammen. Die “Société européenne des satellites” wurde 1985 gegründet. In der Zwischenzeit ist das Unternehmen mit Sitz in Betzdorf mit einem Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro und 2.147 Angestellten der weltweit führende Kommunikationssatelliten-Betreiber. Redu Space Services ist das “Back-up” der Telekom-Aktivitäten der SES. 2014 wurde eine Vereinbarung über die Absicherung der Station in der belgischen Provinz Luxemburg zwischen der Luxemburger und der belgischen Regierung unterzeichnet. Auch ein Teil des europäischen GPS-Projektes “Galileo”, bei dem Luxemburg ebenfalls mitmacht, ist in Redu beheimatet.

Immer mehr Praktikanten

Das “Space Mining” ist nicht die erste Kooperation zwischen Luxemburg und Belgien. 2017 hatte die Region Wallonien bereits eine Absichtserklärung über die Verwertung der Daten des europäischen Copernicus-Projektes mit Luxemburg unterzeichnet. Copernicus, zuvor Global Monitoring for Environment and Security, ist ein im Jahr 2014 gemeinsam von der Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation gegründetes Erdbeobachtungsprogramm.

Im September 2016 traf sich der Luxembourg Space Cluster zum ersten Mal mit seinem wallonischen Pendant Skywin, um die bereits über zehn Jahre bestehende Zusammenarbeit im Weltraumsektor zu vertiefen.

Außerdem nehmen jedes Jahr zwischen 500 und 1.000 Luxemburger an Praktika im Euro Space Center Libin-Transinne bei Redu teil. Die Anlage wird zurzeit renoviert und soll zu einem europäischen Aushängeschild für den Weltraumtourismus werden.

Beide Länder sind Mitglied der ESA (European Space Agency), Luxemburg seit 2005, nachdem es jahrelang im Telekommunikationssektor mit der Agentur zusammengearbeitet hat.

Ausbildung

Schließlich arbeiten auf dem Gebiet der Weltraumforschung mehrere belgische Universitäten (Lüttich, Louvain-la-Neuve) und Idelux (“Intercommunale de développement économique de la Province de Luxembourg”) mit der Universität Luxemburg und dem LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) zusammen.

Einigkeit herrschte gestern über die Bedeutung der Zusammenarbeit im Weltraumbereich. In Wallonien wächst dieser Wirtschaftszweig ständig. Seit rund 20 Jahren hat sich der Umsatz mehr als verdreifacht. Die Anzahl der Arbeitsplätze hat sich indes um satte 70 Prozent erhöht.

In Luxemburg begleitet die nationale Weltraumagentur (“Agence spatiale du Luxembourg”) die Entwicklung des Weltraumsektors. Sie ist dem Wirtschaftsministerium unterstellt. Im vergangenen Jahr wurde eine Weltraumagentur gegründet, die vorrangig für die wirtschaftliche Ausbeutung des Weltraums zuständig ist. Sie zeichnet für die 2016 gestartete Initiative “spaceresources.lu” verantwortlich. Ihr Ziel ist es, das Großherzogtum als Kompetenzzentrum im “Space Mining”-Bereich zu etablieren. Luxemburg hat in diesem Rahmen eigens ein “Space Mining”-Gesetz erlassen. Darin wird festgehalten, dass jede Ressource, die im Weltall von einer Firma mit einer luxemburgischen Niederlassung gesammelt wird, auch ihr gehört. Um etwaige Projekte finanzieren zu können, wurde im vergangenen Frühjahr angekündigt, einen Spezialfonds zu schaffen. Dieser soll mit etwa 100 Millionen Euro aus öffentlicher und privater Hand gespeist werden.

Der Weltraum eröffnet neue Möglichkeiten

Experten erwarten sich eine größere Rolle der Weltraumtechnologien in vielen Bereichen, wie etwa in der Telekommunikation, der Erdbeobachtung, der Geopositionierung … Neue Dienstleistungen werden das Licht der Welt erblicken, unter anderem in der Landwirtschaft, der Seefahrt, der Logistik, dem Verkehr, der Umwelt … Und alle werden auf Daten der Satelliten zurückgreifen können. Deshalb sei es wichtig, die jungen Generationen für die Herausforderungen des Weltalls zu sensibilisieren, so die Experten anlässlich des Symposiums über die Weltraumtechnologien.

Spezielle Initiativen wie das Esero-Programm sollen helfen, das Interesse der Jugend für die Naturwissenschaften zu wecken. Esero (European Space Education Resource Office) wird von der Europäischen Weltraumagentur (ESA) und verschiedenen nationalen Bildungspartnern gefördert, auch in Luxemburg. Auf diese Weise wird sich erhofft, in Zukunft ausreichend Fachkräfte auszubilden, um die Weltraumaktivitäten weiterentwickeln zu können.

AFP Luxemburg und Belgien wollen gemeinsam die Weltraum-Ressourcen nutzen