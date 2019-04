Seit Jahren werden die beiden Forderungen der “Amis de l’Histoire et du musée de la Ville d’Esch-sur-Alzette” (AHME), Räumlichkeiten für ein ortsgeschichtliches Museum sowie Ausgrabungen “op der Gläicht” wiederholt. Nun scheint es endlich einen ernst zu nehmenden Hoffnungsschimmer zu geben.

Von Paul Huybrechts

Die guten Nachrichten überbrachte Kulturschöffe Pim Knaff (DP). Obwohl noch nicht mit seinen Kollegen aus dem Schöffenrat abgesprochen, stellte er das Erdgeschoss oder das erste Stockwerk des Luxcontrol-Gebäudes für ein Escher “Lokalmuseum” in Aussicht.Die Gemeinde möchte dieses historische Gebäude, u.a. zur Erweiterung des Musikkonservatoriums, erwerben. Generell liege es nicht an fehlendem guten Willen, wenn es um adäquate Räumlichkeiten für Vereine geht, es ist vielmehr der Mangel an verfügbaren Immobilien, der Kopfzerbrechen bereitet. Demnächst müssen prinzipielle Entscheidungen getroffen werden, damit die Erschließung der Industriebrache Esch-Schifflingen mit einem Kultur- und Vereinszentrum, das der zweitgrößten Stadt des Landes würdig ist, vervollständigt wird.

“In Esch fehlt ein Lokalmuseum”, so der Sekretär der AHME, Laurent Biltgen, unmissverständlich. Esch blicke auf Jahrtausende Geschichte zurück, es gehe nicht nur um Industriekultur. Es gebe viel Interessantes zu entdecken und zu erfahren, doch gebe es keinen Ort, wo sich Besucher von Esch über die Vorgeschichte unserer Stadt vom Mittelalter bis zur Steinzeit informieren könnten. Die Ausgrabungen auf “Gläicht” betreffend, die die AHME gerne im Rahmen von “Esch 2022” sehen würden, bot Pim Knaff die Mitarbeit der Gemeinde an, um dieses Projekt einzureichen. Dadurch hätten die AHME einen Partner, der auch finanziell bei diesem Vorhaben unter die Arme greifen könnte. 2022 muss Esch während zehn Monaten ein kulturelles Programm bieten, sodass man sich partizipative Ausgrabungen mit der Teilnahme von Besuchern, Schülern und Studenten vorstellen könnte.

Geschichte und Industriekultur

Auf “Gläicht” haben von 2002 bis 2006 vielversprechende Sondierungsgrabungen stattgefunden. 5.000 Artefakte vieler Epochen kamen ans Tageslicht und sind Zeugen einer Besiedlung, die bis zur Steinzeit zurückreicht. Luftaufnahmen lassen auf weitere spannende Entdeckungen schließen, Die AHME bestehen zurzeit aus 95 Mitgliedern. Zu den Aktivitäten der vergangenen Saison gehörten die Besichtigung des Düdelinger “Musée municipal”, die Teilnahme an der Konferenz “L’Homme de Loschbour” sowie eine Mini-Ausstellung über Paläometallurgie. Einige Mitglieder sind in der Linster-Stiftung in Hellingen, wo das Merowingergrab ausgestellt ist, das 2003 auf “Gläicht” ausgegraben wurde. Die Hauptaktivität des Vereins ist jedoch die Publikation von Artikeln zur Ortsgeschichte.

Veröffentlich werden diese auf der Internetseite der Geschichtsfreunde. Bis dato wurden hier 50 Artikel veröffentlicht, im letzten Jahr waren es 15. Man kann sich ebenfalls auf eine Liste eintragen, um besagte Artikel per Mail zu erhalten. Seit März vergangenen Jahres sind die Geschichtsfreunde indes auch auf Facebook unter “Escher Geschichtsfrënn” präsent. Für 2019 bleibt die Veröffentlichung von Artikeln die Hauptaktivität der AHME. Am 20. April steht die Besichtigung der Ausstellung “Mansfeld-Schlass – Un château disparu” im Nationalarchiv auf dem Programm. Die Generalversammlung schloss mit einem sehr persönlichen Vortrag von Henri Juda mit dem Titel: “Schicksalsreiche Jahre 1910-1960, Meine Familiengeschichte im Fokus der Geschichte”. Der Vorstand besteht aus Gaby Bruch, Cyrille Frères, Vanna Kerg, Camille Robert, Marc Schaack, Jean Kramp, Laurent Biltgen, Bernard Weber, Johny Karger und Romain Becker.