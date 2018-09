Trotz ungünstiger Wetterlage war das “Stroossefestival” in Strassen mit rund 4.000 Besuchern ein großer Erfolg. Das Straßentheater- und Musikfestival bot den Besuchern ein vielfältiges Programm für jeden Geschmack: Clowns, Theater, Akrobaten, Seiltanz oder auch Walking Acts konnten nicht nur begeistern, sondern teilweise auch die Sprache verschlagen.

Von unserem Korrespondenten Marc Gatti

39 Veranstaltungen, sowohl drinnen als auch draußen, waren angekündigt. Die Veranstalter hatten sogar einen Plan B bei ungünstigem Wetter vorgesehen, der dann auch in den frühen Abendstunden zum Tragen kam, als der Regen einsetzte. In kürzester Zeit hatten die Helferinnen und Helfer den Festsaal im Centre Barblé wieder so hergerichtet, dass Straßenkünstler wie “Mr Mustache” oder “Alejandro Munoz” ihre Shows darbieten konnten.

Musikalisches Highlight: The Vegetable Orchestra

Auf musikalischer Seite wurde eine breite Palette an Stilrichtungen angeboten, von Pop über Elektronik oder experimentelle Musik bis hin zu kubanischen Klängen. Der italienische Sänger Marco Massa beispielsweise elektrisierte den Saal direkt von dem Moment an, als er die Bühne betrat.

Neben Marco Massa war das Orchester “The Vegetable Ochestra” aus Österreich ein weiteres musikalisches Highlight des Festivals. Die experimentelle Musik des Gemüseorchesters, das bereits seit 20 Jahren mit Erfolg durch die ganze Welt reist, wird beeinflusst von zeitgenössischer und elektronischer Musik. Die Truppe wandelt handelsübliches Gemüse in Musikinstrumente um. Es gibt zum Beispiel Flöten-Karotten, Squash-Percussions oder Knollensellerie-Gitarren.

Geselligkeit und gute Laune fand man in der “Village gourmand”, wo die 17 teilnehmenden lokalen Vereine und Organisationen fürs leibliche Wohl sorgten. Ob eine Portion “Kniddelen” bei der Fanfare, eine Pizza bei den Pfadfindern oder doch lieber ein Mojito am Stand der lokalen “Foyer de la femme”-Sektion – für jeden war etwas dabei. Bereits jetzt kann man sich auf die zehnte Ausgabe im Jahr 2020 freuen.