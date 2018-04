Ein Ende der Streiks bei der SNCF ist noch lange nicht in Sicht. Und auch am Samstag legen die Bahnmitarbeiter in Frankreich wieder ihre Arbeit nieder. Besonders ärgerlich für Fahrgäste, die ein verlängertes Wochenende in Frankreich genießen wollten.

Hier ein Überblick der vom Streik betroffenen Strecken:

Zwischen Paris und Luxemburg zirkulieren am Samstag vier TGV, die Strecke nach Straßburg wird allerdings überhaupt nicht bedient.

Bei den TER gibt es:

von Nancy nach Luxemburg: 11 Hin- und Rückfahrten

von Metz nach Luxemburg: 17 Hin- und Rückfahrten

von Thionville nach Luxemburg: 17 Hin- und Rückfahrten

Mehr Informationen darüber, ob und wie die Züge fahren, gibt es für Pendler und Zugreisende unter www.sncf.com und www.ter.sncf.com/grand-est.