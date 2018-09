Seit Jahrhunderten wird Bier in Luxemburg gebraut. Neben dem “Miseler Wéngchen” ist “onse Béier” das zweitbeliebteste Getränk der Nation. Und obwohl im internationalen Vergleich die hiesigen Brauereien eher wie Mikroausgaben der Riesen wirken, verstehen sie es, ihre Produktvielfalt und Marketingstrategien am Puls der Zeit zu orientieren. Daisy Schengen hat sich in der aktuellen Bier(brauer)landschaft Luxemburgs umgesehen.

Für viele Menschen nicht nur in Luxemburg gilt: Entweder ist man Bier- oder Weintrinker. Gab es in der Welt der Weintrinker traditionell etwas mehr Abwechslung im Gegensatz zur (Pils oder ...