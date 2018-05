Ein Autofahrer, der von einem Polizisten zum Anhalten aufgefordert worden ist, hat stattdessen Gas gegeben – und einen Polizisten genötigt, in den Straßengraben springen, “um nicht vom Auto erfasst zu werden”, wie die Polizei mitteilt.

Das Geschehen habe sich bereits am Freitag gegen 13 Uhr in Mensdorf abgespielt: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Rue de Beyren hatte sich das betreffende Auto mit einer Geschwindigkeit von 63 Stundenkilometerm (bei erlaubten 50) der Kontrollstelle genähert.

Der Fahrer konnte später ermittelt werden. Gegen den Mann, welcher nicht im Besitz eines Führerscheines ist, wurde Strafanzeige erstattet. Er wurde inzwischen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.