Bis zum 15. April wird die Luxemburger Eisenbahngesellschaft zahlreiche Sperrungen bestimmter Streckenabschnitte wegen Arbeiten vornehmen. Das betrifft die Strecken 10 (Luxemburg-Ulflingen- Gouvy), 50 (Luxemburg- Kleinbettingen-Arlon) und 60 (Luxemburg- Esch/Alzette-Petingen- Rodange). Fahrgäste müssen sich auf Schienenersatzverkehr und frühere Abfahrtszeiten einrichten.

Grund sind umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf diesen Strecken. Auf der Linie 10 (Luxemburg-Ulflingen-Gouvy) wird der Streckenabschnitt zwischen Ettelbrück und Diekirch vom 31. März bis zum 15. April gesperrt. Die Sperrung hat in der letzten Nacht begonnen und endet in der Nacht vom 15. zum 16. April. Grund sind Rekonstruktionsarbeiten an einer Brücke zwischen Ettelbrück und Diekirch.

Außerdem wird der Streckenabschnitt zwischen Ettelbrück und Ulflingen gesperrt. Auch hier hat die Sperrung letzte Nacht begonnen und endet in der Nacht vom 2. zum 3. April. Grund ist hier die Instandsetzung zweier Brücken in der Nähe von Goebelsmühle. Außerdem werden Arbeiten zur Verfestigung der Felseinschnitte per Hubschraubereinsatz in diesem Gebiet durchgeführt. Zwischen dem 7. und 8. April muss dieser Abschnitt nochmals gesperrt werden, weil Vorbereitungen für die Errichtung von Oberleitungsfundamenten stattfinden sowie Wege und Kanäle erneuert werden. Die Sperrung beginnt in der Nacht vom 6. zum 7. April und endet in der Nacht vom 8. zum 9. April.

Seit Freitagnacht ist die gesamte Linie 50 (Luxemburg-Kleinbettingen-Arlon) gesperrt.

Die Sperrung endet in der Nacht vom 15. zum 16. April. Grund sind hier Erneuerungsarbeiten an den Weichen und Kreuzungen sowie Umbauarbeiten im Bereich des Bahnhofs in Kleinbettingen.

Früher losfahren und Bahnersatzverkehr

Auf der Linie 60 (Luxemburg-Esch/Alzette-Petingen-Rodange) wird der Streckenabschnitt zwischen Bettemburg und Esch bis zum 15. April gesperrt. Die Sperrung hat gestern Nacht begonnen.

Grund sind neue Stromversorgungseinrichtungen sowie eine Schallschutzmauer zwischen dem Bahnhof von Esch und dem Bahnhaltepunkt von Schifflingen. Darüber hinaus werden Nachbesserungsarbeiten an den Überführungen in Bettemburg (route de Dudelange) und in Schifflingen (A13) durchgeführt. Im Rahmen des Abbaus von drei Bahnübergängen in Schifflingen werden die Bahnsteige an der Haltestelle Schifflingen neu gebaut. Zeitgleich gehen die Arbeiten zum Bau einer neuen Unterführung und der Fußgängerbrücke an der Bahnhaltestelle Schifflingen weiter. Außerdem werden die Stromversorgungsvorrichtungen angepasst.