Im Mai 1956 öffnete der Park erstmals seine Türen. Heute, 62 Jahre später, sind es die zehnmillionsten Gäste, die den Kultort besuchen. Diese wurden natürlich gebührend empfangen. Am Freitagmittag überreichte Guy Feidt, Verantwortlicher für Tourismus, fünf Familien aus Luxemburg, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Portugal ihren Preis: Ein Geschenkekorb voller Leckereien, eine Vorteilskarte mit zehn Eintritten für die ganze Familie sowie ein “Guide” mit Informationen zum Park und all seinen tierischen Bewohnern. Die fünf Familien sind natürlich nicht die exakt zehnmillionsten Parkbesucher, sondern stehen symbolisch für den großen Publikumserfolg.

“Wir sind aus Rotterdam, und zum ersten Mal hier in Luxemburg”, erzählt Evelien, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern geehrt wurde. “Uns gefällt es hier. Wir haben in einer Broschüre vom ‘Parc merveilleux’ gelesen und kamen vorbei. Damit dass wir die zehnmillionsten Besucher sind, haben wir natürlich nicht gerechnet.”

Dem zweijährigen Niek und seiner vier Jahre alten Schwester Veerle gefallen zum einen die Krokodile und zum anderen der Spielplatz am besten. “Ich hoffe, die Eintrittskarten, die wir gewonnen haben, sind lange gültig”, lacht Vater Pieter-Jan. Rotterdam liegt ja nicht gerade nebenan. Die Saison, die am 24. März begonnen hat, verspricht eine gute zu werden. Der 8. April war jedenfalls bereits ein Rekordtag: 6.367 Menschen besuchten an dem Sonntag den Märchen- und Tierpark. Zum Vergleich: Im Durchschnitt zählt der Park am Wochenende zwischen 2.500 und 4.000 Besucher.