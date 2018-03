Wer derzeit über die A4 zwischen Esch und Luxemburg muss, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Grund sind eine Baustelle am Zessinger Kreuz (in Fahrrichtung Esch) – und ein Unfall kurz vor der Abfahrt auf die A13 in Richtung Differdingen (in Fahrtrichtung Luxemburg).

Am Autobahnkreuz leitet die Straßenbauverwaltung den Verkehr in Richtung Esch auf eine Spur. Grund sind Wartungsarbeiten an den elektronischen Anzeigetafeln über der Autobahn. Die Arbeiten sollen noch bis 16 Uhr dauern. Ein langer Stau hat sich aber bereits jetzt gebildet: Bis zum Gaspericher Kreuz reicht die Blechlawine auf der A6, auch auf denZubringerstraßen geht es laut dem Luxemburger Automobilclub ACL nur sehr langsam voran.

In der Gegenrichtung hat es einen Unfall zwischen einem Lkw und zwei Autos gegeben. Auch hier wird der Verkehr wegen der Räumungsarbeiten auf eine Spur gezwängt. Der Rückstau reicht bis zum Kreisel Raemerich.