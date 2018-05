Die neue Baustelle an der deutsch-luxemburgischen Grenzen wird besonders die Grenzgänger nerven. Zwischen dem 2. Mai und dem 30. Juni soll der Asphalt der Brücke rundum erneuert werden. Bei der Lage der Dauerbaustelle sind Staus vorprogrammiert.

Der Verkehr auf der A1 soll an der Sauertalbrücke auf jeweils eine Spur in jede Richtung verschmälert werden. Ortskundige Autofahrer sollten am besten eine andere Strecke nach Luxemburg nehmen und die Gegend weiträumig umfahren.