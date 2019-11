Keine Starts und Landungen nach 23 Uhr mehr: Landebahn und Rollwege auf dem Luxemburger Flughafen sollen ab Frühjahr 2021 für 270 Millionen Euro saniert werden. Insgesamt zwei Jahre lang sollen die Bauarbeiter am Findel werkeln. Der Baubeginn war im Vorfeld bereits mehrmals verschoben worden.

Die Landebahn des Luxemburger Flughafens Findel wird ab Frühjahr 2021 saniert. Das erklärt Infrastrukturminister François Bausch („déi gréng“) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Zwei Jahre lang wird an der Piste gearbeitet. Die Bauarbeiten sind nur nachts – in der Zeit von 23 bis 6 Uhr sind dann keine Starts oder Landungen in Luxemburg möglich. „Aus meteorologischen Gründen“, wie es heißt, wird nicht im Winter gearbeitet.

Bausch schätzt die Gesamtkosten für das Projekt „derzeit“ auf 270 Millionen Euro. Der Betrag beinhaltet auch Arbeiten an den Rollwegen (Taxiways). 150 Millionen Euro sind laut Schneider allein für die Sanierung der Landebahn vorgesehen. Die Kosten würden komplett von der Betreibergesellschaft Lux-Airport übernommen. Aus dem Luxemburger Verteidigungsbudget oder von der NATO (der Findel steht in bestimmten Fällen für NATO-Einsätze zur Verfügung) gebe es keine Finanzspritze.

Die Sanierung der Findel-Runway ist schon seit vielen Jahren geplant. Spätestens seit 2013 steht fest, dass die Landebahn renoviert werden muss. Ende 2014 hatte François Bausch das Projekt bereits für den Zeitraum von 2015 bis 2018 angekündigt.