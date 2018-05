Im Alltag werden wir dazu angewiesen, unseren Müll möglichst penibel zu trennen. Aber wie sieht es eigentlich mit der Mülltrennung aus, wenn ein ganzes Haus abgerissen wird? Das Tageblatt fragte nach.

Elektroschrott, Isoliermaterialien, Rollläden, Fenster, Holztüren – ja sogar eine alte Tischdecke lugt noch aus den Trümmern hervor. Die Baufirma, die das Haus Nummer 4 in der rue de Brameschhof in Kehlen in den vergangenen beiden Tagen abgerissen hat, hat sich offenbar keine Gedanken um Mülltrennung gemacht.

Als der Kehlener Joël Adam sieht, dass das Haus samt Fenstern abgerissen wurde, traut er seinen Augen kaum. “Das ist eine Sauerei”, sagt der Generalsekretär des Hygienesyndikats Capellen (SICA). Adam veröffentlicht Fotos der Abrissstelle auf Facebook. Das verschwundene Gebäude wurde ihm zufolge in den 70er Jahren gebaut. Er stellt er die Frage: Könnte das Isolationsmaterial aus Asbest bestehen?

Der Post schlägt Wellen. 111 Mal wurde der Beitrag bis Donnerstag Nachmittag geteilt. Auch Félix Eischen, Bürgermeister von Kehlen, reagiert. Der CSV-Politiker kommentiert unter den Fotos: “Ech war mech de Moien op d’Plaatz informéieren. Déi Konstruktioun déi do stoung war vun der Stabilitéit hier esou, dass alles mateneen oofgerappt ginn ass an dass et ze geféierlech gewiescht wier z.b. op en Daag ze klammen an am vieraus ze trennen.”

Der Schutt wird derzeit sortiert, es stehen bereits verschiedene Container vor Ort, schreibt Eischen. Er warnt in seinem Kommentar davor, voreilige Schlüsse zu ziehen.

Aber das genügt Joël Adam nicht als Antwort: “Das ist für mich keine Entschuldigung dafür, dass noch ganze Glühbirnen in den Trümmern liegen. Niemand kann mir sagen, dass zerfetzte Steinwolle und zersplitterte Fenster noch akkurat getrennt werden können.” Auf Facebook antwortet er dem Bürgermeister: Die großen Fenster hätten ausgebaut, die Rollläden abmontiert werden können – ohne, dass Arbeiter aufs Dach hätten steigen müssen.

Im Luxemburger Abfallgesetz steht unter Artikel 26 (2), dass Bauabfälle so weit wie möglich getrennt gesammelt werden sollen. Ist das nicht der Fall, muss der Müll nachträglich sortiert werden. Geschieht das nicht, droht eine Strafe von 25 bis 1.000 Euro.

Für einen Bauunternehmer besteht auch die Möglichkeit, die Trennung an eine spezielle Abfallfirma abzugeben. Die Firma Ecotec besitzt beispielsweise eine Sortieranlage, die gemischten Bauschutt trennt.

Das Unternehmen bietet bei “komplizierten Vermischungen” auch eine manuelle Mülltrennung an. Die Luxemburger Umweltverwaltung weist allerdings darauf hin, dass die Trennung des Bauschutts vor Ort weitaus effizienter ist. Am meisten Sinn mache es, selektiv abzureißen – also “Elektrik, Fenster und Rollläden vor dem groben Abriss abzumontieren”.

Eigentlich wird das Gebäude erst entkernt

Eines steht fest: Unsortierter Bauschutt wird in Luxemburg von keiner Bauschuttdeponie angenommen. Das Bauunternehmen muss sich wohl oder übel um die Mülltrennung auf der eigenen Baustelle kümmern.

Patrick Currat von der Baufirma Entrapaulus, die aber nicht für den Abriss in Kehlen verantwortlich zeichnet, erklärt auf Nachfrage des Tageblatt, was mit dem Abrissmaterial passiert: “Von den Recyclingzentren, die die Materialien annehmen, gibt es sehr strikte Anweisungen. Geben wir zum Beispiel Holz ab, darf der Container nicht mehr als ein Prozent anderer Materialien enthalten.”

Deshalb geht Entrapaulus von Anfang an selektiv vor: “Wir entkernen das Gebäude zuerst komplett und trennen dabei die einzelnen Materialien. Was danach übrig bleibt, ist meist nur noch Beton und Stahl. Manchmal bleibt noch ein kleiner Teil, der per Hand aussortiert werden muss – aber das ist minimal.” Warum das Haus in Kehlen “als Ganzes” abgerissen wurde, kann Currat nicht erklären. “Mir fallen keine Sicherheitsgründe ein, warum das Material nicht vorher sortiert wurde.”