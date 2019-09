2016 haben die Umbauarbeiten im Parkhaus unterhalb der place Guillaume II angefangen. Nach der Fertigstellung im Jahr 2021 werden dort 751 Autos Platz finden. Gestern besuchte der Schöffenrat die Baustelle.

Die gesamte Erweiterung des Parkhauses „Knuedler“ wird ausschließlich durch die Startgrube von rund 500 m2 stattfinden, die in einer ersten Etappe ausgehoben wurde. Der schwierigste Teil der Baustelle konnte nun abgeschlossen werden. Rund 50 Träger wurden in einem Abstand von 5,50 Metern rund 20 Meter tief in die Erde gerammt. Sie werden das Gewicht des Platzes tragen.

Bis Frühjahr 2020 sollen rund 27.000 m3 Felsmasse ausgehoben werden, dann werden die Arbeiten am Fundament beginnen. Mit Teleskopbaggern und Bohrrobotern werden die Bauarbeiter 20 Meter tief in den Fels bohren. Der Bauschutt wird abgetragen und auf anderen Baustellen verwendet. Die eigentlichen Bauarbeiten des Parkhauses werden im fünften Untergeschoss starten, bevor es weiter in die Höhe, Richtung place Guillaume II, geht. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2021 dauern.

Verbreiterte Stellplätze

Die insgesamt 751 Parkplätze werden breiter als herkömmliche Einstellplätze. Sie werden auf 2,50 Meter verbreitert. Entlang der Mauern werden die Stellplätze sogar 2,85 Meter breit sein. Die Tiefgarage wird natürlich auch über Frauen-, Familien-, aber auch Parkplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität verfügen. Das neue Parkhaus soll die Besucher auch optisch ansprechen, deshalb soll es bunter und moderner werden. Dank einem Leitsystem werden die Benutzer sofort sehen, wo sich ein freier Platz befindet. Ähnlich wie man das bereits von der Tiefgarage u.a. am Flughafen her kennt. Auch ein neues Kassenhäuschen soll entstehen.

Das aktuelle Parkhaus unter dem „Knuedler“ bleibt während der gesamten Umbauarbeiten geöffnet. Es belegt mit seinen vier Stockwerken rund 65 Prozent der Fläche der place Guillaume II. Erweitert wird es in Richtung jener 35 Prozent Fläche in Richtung Osten bis hin zur rue du Fossé.