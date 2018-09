Das bekannte Einkaufszentrum City Concorde will kein Shoppingcenter mehr sein.

Es will zu einem urbanen Erlebnis- und Freizeitzentrum werden. Durch eine Vergrößerung sollen die Weichen hierfür gestellt werden.

Am 15. November um 9 Uhr ist es so weit. Dann öffnet der neue Anbau der City Concorde seine Tore für die Kunden, auch wenn es im Augenblick noch nicht so aussieht, als sei dies möglich. Überall wird noch gehämmert und gebohrt, es werden Leitungen gezogen und Fliesen verlegt. Nichtsdestotrotz merkt man schon, dass hier etwas Neues und Großes entsteht.

Mit der “Erweiterung” zählt die City Concorde künftig über 100 Läden und Restaurants. Dazu kommen ein neuer Spielplatz im Außenbereich, ein modernes Fitnesscenter, eine Panorama- sowie mehrere Dachterrassen, die zum Verweilen einladen. Die Arbeiter haben 2015 mit dem Umbau der Tiefgarage “Vendôme” in ein unterirdisches Parkhaus begonnen. Derzeit zählt sie 850 Stellplätze. Vor dem Anbau befinden sich 300 weitere Plätze, sodass sich die Gesamtkapazität des Erlebniszentrums ab November auf satte 2.150 Plätze chiffriert.

Anbau von 5.500 Quadratmeter

Im September 2016 begannen die Bauarbeiten am neuen Gebäudeflügel. Die Rohbauarbeiten wurden im November 2017 abgeschlossen. Jetzt sei man dabei, die verschiedenen Geschäfte und Restaurants einzurichten, erklärte Max Koster, der Verwalter der City Concorde. Bei der Gestaltung des Gebäudes wurde viel Wert auf Funktionalität und Ästhetik gelegt. Durch den 5.500 Quadratmeter großen Anbau wurde zudem ein Rundgang in der City Concorde geschaffen und der Zugang vereinfacht. Die neue Galerie ist hell, mit einem Atrium in der Mitte. Terrassen, Sitzgruppen und eine angepasste Begrünung sollen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. In diesem Sinne sind auch viele Animationen und Events vorgesehen.

Für das Wohlbefinden der Kunden und Besucher sorgt aber nicht nur die Gebäudegestaltung. Im neuen Teil des Einkaufs-, pardon, Erlebniszentrums findet man einige neue, ungewöhnliche Geschäfte. “Einerseits wollen wir unsere bestehende Kundschaft enger an uns binden, andererseits aber natürlich auch neue Kunden gewinnen”, so Robert Dhainhaut, der Direktor des Zentrums.

Neue Zielgruppe

Vor allem junge Leute, Skandinavier und englischsprachige Menschen sollen ins Erlebniszentrum gelockt werden. Zu diesem Zweck wurde das Angebot angepasst. Für die Kinder werden Spielplätze eingerichtet. Es soll aber nicht nur eingekauft werden in Bartringen. Personen, die auf der Suche nach einem Restaurant, einem Imbiss oder einer Bar sind, sollen auch in der City Concorde fündig werden. Daneben wird das Angebot an Gesundheits- und Wohlfühleinrichtungen erweitert.

Um bei dieser immer größer werdenden Angebotspalette nicht den Überblick zu verlieren, gibt es seit einiger Zeit einen Empfang, bei dem man alle nützlichen Informationen über das Erlebniszentrum, die vielfältigen Animationen und die Angebote erhält.

Um die Neuausrichtung der City Concorde zu veranschaulichen, wird das Logo des Einkaufszentrums geändert. Die zwei “C” bleiben. Darunter steht aber nicht mehr “Shopping Center”, sondern “Lifestyle Center”. Die Kampagne, die laut Robert Dhainhaut “den Eintritt in eine neue Dimension” deutlich machen soll, fokussiert sich auf sechs Bereiche: Mode, Schönheit und Gesundheit, Gastronomie, Sport, Freizeit sowie Dienstleistungen. Parallel wird eine dynamische Beschilderung eingeführt. Dazu kommen digitale Wegweiser und eine Neugestaltung der Internetseite des Konsum- und Erlebniszentrums.