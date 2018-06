Im Baltikum sind zwei große internationale Nato-Militärübungen mit mehreren tausend Soldaten zu Wasser, zu Land und in der Luft angelaufen. In der Ostsee vor der Küste Litauens hat am Montag mit einer Landeübung das Seemanöver “Baltops” begonnen, wie das Verteidigungsministerium in Vilnius mitteilte. Daran beteiligt sind 43 Schiffe, 60 Flugzeuge und fast 5000 Soldaten aus 22 Ländern. “Baltops” ist das größte Marine-Manöver der Nato in diesem Jahr.

Bereits am Sonntag hat das jährliche US-geführte Manöver “Saber Strike” (Säbelhieb) begonnen. Daran nehmen insgesamt 18.000 Soldaten aus 19 Ländern teil, darunter auch die in Litauen stationierten Bundeswehr-Soldaten. Die Übung findet auf Truppenübungsplätzen in Estland, Litauen, Lettland und Polen statt. Für das Manöver wurden US-Militärfahrzeuge von ihren Standorten in Deutschland auf dem Landweg ins Baltikum verlegt.

Bei den beiden bis 15. Juni laufenden Militärübungen steht die Zusammenarbeit der Truppeneinheiten aus Nato-Staaten und befreundeten Ländern im Mittelpunkt. Gleichzeitig gelten sie als demonstratives Zeichen der Nato gegenüber Russland im Ostseeraum und als Signal der Bündnistreue an die Länder an der Nato-Ostflanke.

Litauen und andere östliche Nato-Mitglieder sind wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besorgt um ihre Sicherheit. Im Zuge des verstärkten Schutzes der Nato-Ostflanke und zum Schutz vor Russland führt die Bundeswehr in dem Baltenstaat ein Nato-Bataillon.