Die Tram fährt seit dem 10. Dezember 2017 zwischen der Luxexpo und der Haltestelle “Pont-Rouge”. Bald soll eine weitere Etappe in Betrieb genommen werden. Bis zu den Sommerferien soll die Tram bis zur place de l’Etoile fahren, wo ein Umsteigebahnhof entsteht. Laut den Verantwortlichen von Luxtram schreiten die Arbeiten gut voran. Alle Schienen auf dem Teilstück wurden bereits verlegt.

Frédéric Belony, Technischer Direktor von Luxtram, erklärt, dass zurzeit bereits die Endarbeiten auf dem Teilstück zwischen dem Pont-Rouge und der place de l’Etoile laufen würden. “Zu diesen Arbeiten gehört auch das Bauen der Bahnsteige und das Fertigstellen aller technischen Anlagen”, so Belony. Sowohl in der allée Scheffer als auch in der rue Jean-Pierre Probst und in der allée des Résistants et des Déportés wurden zudem wieder Bäume gepflanzt. Auf dem neuen, insgesamt 1.400 Meter langen Teilstück zwischen der Roten Brücke und der place de l’Etoile werden insgesamt drei Haltestellen installiert.

Ein genaues Datum, wann die ersten Tests mit den Trambahnen durchgeführt werden, steht noch nicht, doch es wird laut Belony in den kommenden Wochen sein. Ein konkretes Datum für die kommerzielle Inbetriebnahme kann zurzeit noch nicht genannt werden. Die Vorbereitungsarbeiten für die nächste Etappe zwischen der place de l’Etoile und dem Hauptbahnhof würden laut Belony in nächster Zeit langsam anlaufen.

Pôle d’échange

Der sogenannte “pôle d’échange”, also der Umsteigebahnhof auf der place de l’Etoile, wird laut Pressestelle der Straßenbauverwaltung ebenfalls noch vor den Sommerferien fertiggestellt sein. Die Busse, die heute noch über die place de l’Etoile zum Kirchberg fahren, werden künftig dort ihre Endstation haben.