Der Zugverkehr ist seit gestern Abend in Schifflingen eingestellt. Der Grund: die umfangreichen Bauarbeiten bei denen eine Bahnunterführung unter die bestehende Bahnstrecke geschoben wird. Das 1.400 Tonnen schwere Bauwerk aus Beton und Eisen wird aller Voraussicht nach am Sonntag um 16 Uhr an die vorgesehen Stelle gerückt werden. Und wie geht das vonstatten? “Das passiert mit Hilfe eines speziellen Luftkissensystems”, sagt Pascal Reuland, Ingenieur bei der Gemeinde Schifflingen. “Die ganze Aktion am Sonntag dauert anderthalb Stunden, wenn alles glatt läuft. Und danach sieht es gegenwärtig aus”. Das Bauwerk muss insgesamt 30 Meter weit geschoben werden.

Am Samstag schaufeln die Bagger noch die Stelle frei, an die das Betonungetüm schoben wird. Unzählige LKW-Ladungen an Gestein und Boden müssen abtransportiert werden. Durch die Unterführung wird in Zukunft der Verkehr von und aus dem Schifflinger Stadtzentrum fließen. Die Schranken am Bahnübergang bei der Kirche gehören dann der Vergangenheit an.