Der Autor des Enthüllungsbuches “Fire and Fury” über das Weiße Haus unter Donald Trump, Michael Wolff, hat sein Werk entschieden verteidigt. In einem Interview des Senders NBC beharrte er am Freitag darauf, dass jeder in der Umgebung des US-Präsidenten, mit dem er gesprochen habe, Trump für unfähig halte, sein Staatsamt auszuüben. Sie hielten ihn für einen “Schwachkopf, einen Idioten”. Und alle sagten, “er ist wie ein Kind”, so der Journalist. “Er braucht immer sofort Bestätigung. Es muss sich alles um ihn drehen.”

“Wiederholt sich alle zehn Minuten”

Zu den geistigen Kapazitäten des Präsidenten sagte Wolff, ihm sei von allen Seiten geschildert worden, dass sich Trump ständig wiederhole, “alle zehn Minuten”. Den früheren Trump-Chefstrategen Steve Bannon, auf den er sich in seinem Buch unter anderen stützt, zitierte der Journalist, der regelmäßig für amerikanische und britische Printmedien schreibt, in diesem Zusammenhang mit den Worten: “Er (Trump) hat den Verstand verloren.”

Wolff blieb auch bei seiner Darstellung, dass er im Zuge seiner Recherchen persönlich mit dem Präsidenten gesprochen habe, was dieser bestreitet. Trump, so Wolff, sei ein Mann, “der weniger Glaubwürdigkeit besitzt als vielleicht jeder, der jemals auf Erden gewandelt ist”, sagte der Journalist.

“Fire und Fury” (Feuer und Zorn) kam an diesem Freitag in die Buchläden, vier Tage früher als ursprünglich geplant. Der Verlag Holt & Co. begründet das mit der großen Nachfrage. Erste Auszüge aus dem Buch hatten Washington in den vergangenen Tagen in helle Aufregung versetzt.

Teilweise schon ausverkauft

Das Buch war am frühen Freitagmorgen in vielen Buchläden der Hauptstadt Washington bereits ausverkauft. In anderen Läden bildeten sich lange Schlangen an Schaltern für Reservierungen, dort sollte das Buch im Lauf des Tages geliefert werden. In einem Buchladen in einem Vorort Washingtons sagte eine Verkäuferin: “Gerade war jemand vom Weißen Haus hier und hat 50 Stück geordert.” Der Verlag startet mit einer Auflage von 250.000 Ausgaben.