Ausgerechnet in einen Streifenwagen ist ein Mann am Sonntagmorgen auf der Côte d’Eich in Luxemburg-Stadt gekracht. Das berichtet die Pressestelle der Polizei. Der Autofahrer war um 7.30 Uhr von der Innenstadt in Richtung Norden unterwegs, an der Kreuzung mit dem Boulevard Jean Ulveling übersah er offenbar, dass die auf die Côte d’Eich einbiegenden Autos Vorfahrt haben.

Ausgerechnet ein Kleinbus der Police Grand-Ducale bog zu diesem Zeitpunkt auf die Côte d’Eich ein. Der Renault knallte in die Fahrerseite des Polizei-Vans. In dem Privatwagen waren drei Personen, niemand wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt.

Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen trugen jedoch leichte Verletzungen davon und mussten im Krankenhaus untersucht werden.