Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 sind am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr zwei Menschen gestorben. Es handelt sich um den Fahrer und den Beifahrer eines Autos, das in einer Autobahnbaustelle zwischen dem Gaspericher Kreuz und der Aire de Berchem in den Gegenverkehr geraten war. Die beiden waren 18 Jahre alt und sind laut Polizei aus dem französischen Grenzgebiet.

Sie waren mit zwei weiteren Personen in Richtung Frankreich unterwegs als sie in der Baustelle frontal gegen einen Reisebus prallten. Wegen der Bauarbeiten war der Verkehr in Richtung Frankreich einspurig auf die Fahrbahn in Richtung Luxemburg geleitet worden. Das Auto kam aus ungeklärter Ursachen von der Fahrbahn in Richtung Frankreich ab und geriet in den Gegenverkehr.

Die beiden anderen Passagiere im Pkw wurden schwer verletzt. Im Bus, der mit 20 Personen besetzt war, wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die A3 komplett gesperrt.