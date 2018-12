Die Gemeinde Erpeldingen an der Sauer investiert weiter. Nachdem die Erneuerungsarbeiten am Gemeindecamping in Ingeldorf fast abgeschlossen sind, wird nun ein neues Projekt in Angriff genommen. Die ehemalige Grundschule in Erpeldingen soll zu einem modernen „Musekhaus“ mit Probesälen für Gesang und Orchester sowie Räumlichkeiten für den Musikunterricht umgebaut werden.

von unserem Korrespondenten Olivier Halmes

Wie Bürgermeister Claude Gleis anlässlich der Ratssitzung letzte Woche erläuterte, wurde das alte Schulgebäude im Jahre 1901 errichtet. Im Lauf der Zeit wurde das Gebäude zu verschiedensten Zwecken genutzt, unter anderem als Grundschule, Rathaus oder Vereinssaal. Aktuell probt die Musikgesellschaft Concordia Erpeldingen in diesen Räumlichkeiten. Nun soll das alte Gebäude zu diesem Verwendungszweck umgebaut und außerdem vergrößert werden. Der aus dem Jahr 1950 stammende Anbau an dem historischen Gebäude muss daher Platz machen. An dessen Stelle ist ein moderner Flachbau vorgesehen.

Insgesamt rund 3,2 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Das „Musekhaus“ wird nach Plänen des Architektenbüros Oblik aus Mertert errichtet. Die Bauarbeiten sollen im Mai nächsten Jahres beginnen und Ende 2020 abgeschlossen sein.

Kein Platz für Konzerte

In der anschließenden Diskussion kritisierten gleich mehrere Ratsmitglieder die Höhe der Architekten- und Ingenieurhonorare von immerhin 481.572 Euro (inkl. MwSt.) an der Gesamtsumme. Neben dem Architekten sind noch vier weitere Expertenbüros beteiligt, darunter auch die Akustik-Ingenieure von INCA aus Niederanven.

Rat Fränk Kuffer bemängelte zudem den Umstand, dass nun für viel Geld zwar optimale Proberäume geschaffen werden, an geeigneten Räumlichkeiten für Konzerte oder andere kulturelle Veranstaltungen mangele es in der Gemeinde hingegen weiterhin. Kuffer machte den Vorschlag, die beiden Dinge unter einen Hut zu bringen. Bürgermeister Claude Gleis erwiderte, er sehe die Idee eines solchen Kulturzentrums eher als „Nordstad“-Projekt im Rahmen der Fusion verwirklicht.

Mit der Gegenstimme von Kuffer wurde der Kostenvoranschlag für die Probesäle schließlich angenommen.

Mehrfach Kritik an Honoraren

Als nächster Punkt stand der Gemeindehaushalt auf der Tagesordnung. Nach dem geplanten Bau des neuen „Musekhaus“ sind Infrastrukturarbeiten in der rue du Pont in Ingeldorf für 3,1 Millionen Euro als größter Einzelposten in der Haushaltsvorlage aufgeführt. Neben anderen Dingen steht das Abwasserrohr wegen eines möglichen Lecks im Verdacht, die Trinkwasserquelle in der Straße zu verunreinigen. Die Quelle ist nach Analysen der Wasserqualität kürzlich vom Netz genommen worden. Zurzeit wird Ingeldorf deshalb mit Trinkwasser von der DEA („Distribution d’eau des Ardennes“) versorgt.

Rund 11,6 Millionen stehen in der Haushaltvorlage 2019 für außerordentliche Ausgaben bereit. Demgegenüber finden sich in dem Teil 6,7 Millionen Euro an Einnahmen. Im ordentlichen Haushalt belaufen sich die Ausgaben auf 6,7 Millionen Euro und die Einnahmen auf 9,65 Millionen Euro. Die Schuldenlast der Gemeinde liegt aktuell bei 5,29 Millionen Euro. Um die Haushaltsvorlage auszugleichen, ist eine Anleihe von 1,5 Millionen Euro im letzten Trimester des kommenden Jahres eingeplant. Die Gemeinde Erpeldingen an der Sauer zählt 2.339 Einwohner (Stand Januar 2018). Mit einer Enthaltung wurde die Haushaltsvorlage angenommen.

Zum Abschluss informierte der Bürgermeister, dass die Kommandantin der Ingeldorfer Feuerwehr, Viviane Weidert-Weis, am 6. Dezember von ihrem Posten zurückgetreten sei. In einer Krisensitzung des CGDIS („Corps grand-ducal d’incendie et de secours“) wurde daraufhin beschlossen, dass Serge Rommes die Wehr künftig leiten soll.