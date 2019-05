Am 8. Mai fällt das Urteil in der Causa „FCK LXB“. Ein Dreiergespann aus Personen des öffentlichen Lebens, nämlich Fred Keup, Dan Schmitz und Joé Thein, erstattete Anzeige aufgrund der – ihrer Auffassung nach– unrühmlichen Erwähnung der eigenen Namen im Rap-Track des jungen luxemburgischen Hip-Hop-Künstlers Turnup Tun. Das Tageblatt hat sich überlegt, wie eine gemeinsame Lösung aussehen könnte.



Von Anne Schaaf und Cynthia Schmit

In seinem Track plädiert Turnup Tun, in seiner Muttersprache rappend, für „bonte Fridden“ statt „Friemenhaass“. Und so wie der Künstler den Imperativ Singular des Verbs „ficken“ an das Großherzogtum richtet, tut er dies auch gegenüber den drei erwähnten Herren.

Sie sind aber nicht allein. Auch die Biermarke Bofferding, Neonazis, Intoleranz und andere Personen werden im Song – nimmt man das Gesagte wortwörtlich – darum gebeten, Beischlaf mit sich selbst zu praktizieren. (Was ja durchaus eine gesunde, friedliche und wohltuende Tätigkeit sein kann – vorausgesetzt man mag sich selbst.)

Nun sinnieren halb Luxemburg sowie die Justiz darüber, wie man das gewählte Tu-Wort in diesem spezifischen Fall auslegen muss, kann und soll. Ist es tatsächlich wortwörtlich gemeint, drückt es eine Kritik aus, die aufgrund der Meinungs- sowie der Kunstfreiheit ihre Berechtigung hat, oder ist es einfach nur beleidigend und schadet bewusst den Adressaten?

Sollte Letzteres der Fall sein, befinden wir uns im Bereich der Diss-Tracks (abgeleitet vom englischen Verb „disrespect“). Dieses im Hip-Hop recht geläufige Format zielt darauf ab, beim Gegenüber für Missmut zu sorgen. Es bleibt häufig nicht ohne Reaktion. Der Gegenangriff erfolgt oft in gerappter Form. Wir haben einige bekannte Beispiele zusammengetragen:

2Pac vs. Notorious B.I.G

Als einer der Urväter der Diss-Tracks darf der 1996 verstorbene Amerikaner 2Pac gelten. Im Track “Hit ’Em Up” attackiert er The Notorious B.I.G.

Eminem vs. Machine Gun Kelly

Auch Eminem darf zur Königsklasse der Disser gezählt werden. Er produziert förmlich Diss-Tracks wie am Fließband. Die Retour-Kutschen lassen meistens nicht lange auf sich warten.