Die elektronische Patientenakte wird die Möglichkeit enthalten, sich für oder gegen die Organspende auszusprechen.

Alle Menschen, die in Luxemburg leben, sind automatisch Organspender – es sei denn, sie sprechen sich zeit ihres Lebens ausdrücklich dagegen aus. Dieses Bekenntnis des Gesetzgebers zur Organspende geht einher mit einer sehr hohen Akzeptanz in der Bevölkerung.

82 Prozent der Menschen sprechen sich sehr positiv gegenüber der Organspende aus. Das ergab eine Studie, die das Gesundheitsministerium und die Vereinigung Luxembourg Transplant im letzten Jahr gemeinsam vorgestellt haben.

Das Gesetz vom 25. November 1982 sieht allerdings auch vor, dass die Ärzte vor einer Organentnahme zuerst sicherstellen müssen, ob sich der oder die Verstorbene nicht dagegen ausgesprochen hat. In der Regel werden die Angehörigen um ihre Einwilligung gebeten. Tatsächlich lehnen in der Praxis 40 bis 50 Prozent der Angehörigen eine Organentnahme bei dem oder der Verstorbenen ab.

Organspendeausweise gerne gesehen

Die Regierung fördert aus diesem Grund das Mitführen eines Organspendeausweises. Auf einem solchen Ausweis (den man etwa in der Brieftasche mitführen kann) kann eine Person angeben, ob sie für oder gegen die Entnahme ihrer Organe nach dem Tod ist. Die Spenderausweise sind zum Beispiel in Apotheken, in Arztpraxen oder in Gemeindeverwaltungen erhältlich.

Tatsächlich existiert dieser Ausweis auch in digitaler Form – als App. Diese App („Passport de vie“) wurde seit ihrer Einführung 2015 6.270 Mal herunter geladen. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Carole Hartmann (DP) hervor, die sich bei Gesundheitsminister Etienne Schneider danach erkundigt hatte. (Stand: 30. April 2019)

Auch im Rahmen der elektronischen Patientenakte soll es in Zukunft, wenn sie in der breiten Bevölkerung angewandt wird, die Möglichkeit geben, sich für oder gegen eine Organspende auszusprechen. Luxemburg ist zusammen mit sieben weiteren Ländern (Belgien, Niederlande, Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn) Mitglied von Eurotransplant. In diesen Ländern befinden sich, laut Aussagen der Organisation, mehr als 14.000 Menschen auf einer Warteliste für ein Organ.

Bei der Vorstellung der oben genannten Studie sagte das Gesundheitsministerium, dass in Luxemburg im Schnitt 65 Menschen im Jahr auf eine Organspende warten. Bei der Organspende gibt es zwei sich widersprechende Philosophien. Viele Länder haben eine Widerspruchsregelung wie Luxemburg. Auch Frankreich ist Adept einer solchen Lösung.

Andere Regelung als in Deutschland

In anderen Ländern, darunter Deutschland, ist nur Organspender, wer sich explizit dafür ausspricht. Eine Reform wird dort seit mehreren Monaten heftig diskutiert – auch in der Öffentlichkeit.

In Deutschland müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen, damit ein Patient überhaupt für eine Organspende in Frage kommt. Laut der deutschen Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim führt dies dazu, dass die meisten Menschen sowieso nicht für eine Organspende in Frage kommen. Zusätzlich müssten Krankenhäuser erst einmal über das Fachpersonal verfügen, um zwei unabhängige Gutachten erstellen zu können.

In Luxemburg wird durch ein großherzogliches Reglement festgelegt, wie der Tot festgestellt werden muss, um Organe entnehmen zu dürfen. Laut einer Veröffentlichung des Gesundheitsministeriums können nach dem Hirntod die anderen Organe künstlich am Leben erhalten werden (um sie für die Organspende zu nutzen). Nach einem Herzstillstand würden die anderen Organe in der Regel schnell geschädigt. Nur in Ausnahmefällen könnten dann Organe zur Transplantation entnommen werden.