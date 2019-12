Der FNCTTFEL-Landesverband beschloss am Abend während eines sog. Arbeitskongresses, zu dem keine Presse zugelassen war, nach intensiven Diskussionen, dass die Gewerkschaft künftig als OGBL-Syndikat, mit allerdings weiterhin großer Autonomie, funktionieren wird.

Um 17 Uhr trafen sich die Delegierten im Bonneweger Casino syndical zu der wichtigen Versammlung, in deren Mittelpunkt ein Vorschlag des Vorstandes der Gewerkschaft stand. Vor zwei Jahren hatte ein Kongressbeschluss die Verbandsleitung aufgefordert, Gespräche mit dem OGBL über eine engere Zusammenarbeit „bis hin zu einer Fusion“ zu führen. Das Ergebnis dieser Gespräche, ein Zusammenschluss – der allerdings der Traditionsgewerkschaft der Eisenbahner eine Sonderstellung unter den Syndikaten der größten Gewerkschaft des Privatsektors garantieren sollte (etwa wie das Syndikat Erziehung und Wissenschaft sie hat) – wurde am Abend mit 76 Ja- und 19 Nein-Stimmen angenommen.

Präsident Georges Merenz wird diese Funktion an der Spitze der 1909 gegründeten Gewerkschaft behalten, wie er auf Nachfrage bestätigte. Details zu der engen Zusammenarbeit beider Gewerkschaften wird es am heutigen Dienstag in einer Pressekonferenz geben. Der OGBL-Kongress, der am Wochenende stattfindet, muss die Entscheidung noch annehmen.