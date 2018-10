Der F91 Düdelingen steht vor seinem zweiten Auftritt in der Europa-League-Gruppenphase. Gegner ist morgen der spanische Spitzenverein Real Betis Sevilla Balompié (18.55 Uhr im Estadio Benito Villamarin). Der Verein aus der Provinz Andalusien konnte sich in der vergangenen Saison erstmals seit fünf Jahren wieder für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren, auch weil zuletzt wieder kräftig in Stars investiert wurde. Das Tageblatt stellt Ihnen die fünf ...