Arbeiter bauen ab Dienstag die Beleuchtung an der A1 und an der A13 ab. Das teilt die Straßenbauverwaltung mit. Von Dienstag bis zum 31. August dauern die Arbeiten. Sie betreffen den Abschnitt zwischen dem Tunnel Howald und dem Kreisel Irrgarten auf der A1 und den zwischen den Tunneln Ehleringen und Aessen auf der A13.

Ab Dienstag um 10 Uhr bis Donnerstag um 16 Uhr ist deshalb in beiden Fahrrichtungen eine Fahrspur auf der A13 blockiert. Am 24. und am 31. August (jeweils ein Samstag) wird auch eine Spur auf der A1 zwischen dem Tunnel Howald und der Ausfahrt zum Kreisel Irrgarten gesperrt.

Laut Straßenbauverwaltung müssen die Lichter abgebaut werden, weil sie veraltet sind und Ersatzteile nicht mehr produziert werden. „Darüber hinaus werden sie mit dem Ziel durchgeführt, die Lichtverschmutzung zu reduzieren und Energie zu sparen”, schreibt die Straßenbauverwaltung.