In unserer Rubrik „Auf den Punkt mit“ fühlen wir Akteuren aus der BGL Ligue auf etwas andere Art auf den Zahn. Etzella-Coach Neil Pattison sprach über Kürbissuppe, Halifax und Claude Ottelé.

Tageblatt: Sie sind Sportlehrer, wie Etzella-Kapitän Kevin Holtz. Versteht man als „Proff“ einfach mehr vom Fach?

Neil Pattison: Man sagt uns Lehrern oft nach, wir seien Fachidioten. Von Vorteil ist, dass wir tagaus, tagein größere Gruppen leiten müssen und uns ein wenig Fachwissen über andere Sportarten angeeignet haben. Dass ich überhaupt ein Sportstudium absolviert habe, lag daran, dass mich ein ehemaliger Student damals überzeugt hatte, dass dieses Fach das coolste sei. Ich selbst habe zudem in Saarbrücken noch die Fächer Soziologie und Psychologie belegt.

Ihre Schülerinnen in der „École privée Sainte-Anne“ oder abends die Jungs im Training: Wer bringt Sie schneller auf die Palme?

Als Vater von zwei Töchtern bin ich fast den ganzen Tag von Frauen umgeben und ganz glücklich, abends auf den Platz gehen zu können. Eigentlich bin ich zurzeit öfter beim Fußball als zuhause. Ich denke, dass es die „Bouwen“ sind, die mich schneller ärgern. Beim Fußball geht es um eine klare Angelegenheit, ein Ziel. Dementsprechend groß ist die Frustration, wenn man es nicht erreicht. Der Sportlehrer dagegen bleibt eigentlich den ganzen Tag ruhig und gelassen.

Pattison klingt nicht unbedingt nach einem Ettelbrücker Stammbaum …

Ich bin gebürtiger Engländer. Die Familie stammt aus West-Yorkshire, Halifax. Meine Eltern sind Anfang der 80er-Jahre mit meiner Schwester und mir nach Luxemburg ausgewandert, da es damals schwer war, sich das Leben in England zu finanzieren. Mein Vater hatte die Wahl zwischen Frankfurt, Japan und Luxemburg – so sind wir im Norden des Landes gelandet.

Mittlerweile leben Sie in Mertzig, wo Ihr Nachbar niemand anderes ist als der ehemalige Etzella-Trainer Claude Ottelé. Wie hat er Sie in diesem Sommer überzeugt, sein Co-Trainer zu werden?

Das erste Mal bin ich Claude ganz am Anfang seiner Trainerkarriere begegnet. 2002 war er in Vianden Coach, als ich während des Studiums als Spieler dorthin zurückgekehrt bin. Drei Jahre später wechselte ich nach Mertzig, wo er ebenfalls Coach war. Es war auch nicht Claude, der mich überzeugen musste: Seit 2009 war ich in Mertzig als Jugendtrainer und später bei der ersten Mannschaft tätig und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht auf der Suche nach einer zusätzlichen Person für den Trainerstab sei. Ich saß gerade mit ihm am Tisch, wir tranken ein Bier, als meine Frau nach ihrer Musikprobe nach Hause kam und uns über Fußball diskutieren hörte. An diesem Abend im Mai hatte sie den Braten bereits gerochen.

Er hat das Traineramt aus persönlichen Gründen im September niedergelegt. Wussten Sie damals schon, dass er über einen Rücktritt nachdenken würde?

Nein. Die ursprüngliche Idee war, dass ich mich um die Nachwuchsspieler kümmern sollte, damit der Sprung von der U19 in die erste Mannschaft besser gelingt. Wie die Saison dann für uns beide verlaufen ist, ist bekannt. Wir sehen uns jetzt deutlich weniger, obschon er mein Nachbar ist. Er kann jetzt nach der Arbeit in Ruhe einen Kaffee trinken, während ich auf dem Platz stehe. Seither habe ich ihn nur ein-, zweimal besucht, denn es bleibt neben Familie, Job und Fußball einfach fast keine Zeit dafür.

Stimmt es, dass sich Ihre Frau und Ihre Töchter deutlich weniger für Fußball begeistern?

Ich habe meine Frau 1997 kennengelernt. Sie hat mir damals klipp und klar gesagt, dass sie sich nie eines meiner Spiele ansehen würde. Das ist bis heute so geblieben. Stattdessen ist sie bei jeder dritten Hälfte dabei – und deshalb auch hervorragend in die Fußballfamilie integriert. Meine Töchter haben sich für das Tanzen und Reiten entschieden.

Sie kannten die Etzella bereits aus früheren Zeiten. Wann und mit welchem Erfolg spielten Sie selbst „um Däich“?

Da wir in Vianden nicht genügend Spieler für eine Cadets-Mannschaft hatten, bin ich nach Ettelbrück gewechselt. Nach den ersten sechs Monaten wurde ich in die erste Mannschaft befördert. Ich war erst 15 und durfte noch nicht bei den Seniors antreten. Ich erinnere mich aber noch immer an das erste Mal, als ich auf der Bank saß. Es war das letzte Spiel in der gleichen Saison. Es ging gegen Rosport um den Aufstieg in die Nationaldivision. Es reichte nicht und die Enttäuschung war groß. Nach der Saison kehrte ich zu meinem Stammverein zurück. Klub und Trainer hatten allerdings nicht viel Wert darauf gelegt, mich ins erste Team einzubauen, sodass ich zwei Jahre lang die Hälfte der Zeit auf der Bank verbrachte. Mit 18 wechselte ich wieder zur Etzella. Ich habe meine „Première“ gemacht und eine erfolgreiche Saison gespielt. Die folgende Saison war eine der glorreichsten der Etzella – mit Holtz, Grettnich, Ferron, Posing. Ich habe als Student aber nicht sehr viel Spielzeit bekommen. Das war wegen der fehlenden Trainingseinheiten normal. Wir stiegen gemeinsam auf. Aufgrund einer Meniskusverletzung habe ich damals exakt 90 Minuten erste Liga gespielt.

War der Rasen damals in besserem Zustand als heute?

Er war nie gut und schon immer „suppeg“. Am Dienstag habe ich meiner Frau ein Foto geschickt: Es waren gerade ein paar Enten dabei, Würmer aus der matschigen Erde zu picken. Natürlich stand überall Wasser. Glücklicherweise hat Feulen uns seinen Kunstrasen für die Trainingseinheiten zur Verfügung gestellt.

Sind Sie ein „Kick and rush“-Fan?

„Kick“ ja, „rush“ nein. Das wäre zu anstrengend. Es handelt sich um den früheren englischen Fußball. Dort hat sich das System ja auch modernisiert. Mit meinem Team und dessen Durchschnittsgröße von unter 1,80 m wäre dieser Fußball auch gar nicht möglich.

Sie sind das unbekannteste Gesicht der Liga. Was muss man über Sie wissen?

Mir ist es nicht wichtig, dass die Menschen wissen, ob ich existiere oder nicht. Es ist besser, wenn man nicht viel über mich weiß und ich dann positiv überraschen kann. Ich habe kein Problem damit, unscheinbar und unbekannt zu sein.

Und was wissen Sie über den Patisson?

Den kenne ich. Es handelt sich um einen beigen Kürbis, der sich zur Vorbereitung von Suppen eignet. Aufgezogen wurde ich deswegen aber nie, dafür ist der Kürbis wohl nicht bekannt genug.

Drei Fragen zum Wochenende

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Ich bin seit sieben Wochen im Amt und habe den Job alleine mit dem Torwarttrainer geschmissen. Nach den zwei nächsten Meisterschaftsspielen ist damit Schluss. Ich werde nicht mehr in der alleinigen Verantwortung stehen. Der Verein sucht einen neuen Trainer.

Was muss geschehen, damit die Etzella nach fünf Spielen ohne Sieg gegen RFCUL in die Spur findet?

Wichtig ist, dass wir sauber in die Winterpause kommen. Das hat nichts mit einer bestimmten Anzahl an Punkten zu tun, sondern dem Abstand zur Konkurrenz, der nicht größer werden darf. Die Jungs müssen spüren, dass nichts verloren ist. Gegen den Racing müssen wir diszipliniert auftreten und ein anderes Gesicht zeigen als im Pokal.

Ist die Tabellensituation bedrohlich?

Wäre die Saison gelaufen, wäre der Abstieg besiegelt. Es bleiben aber noch zwei Spiele plus die Rückrunde. Noch läuten keine Alarmglocken.